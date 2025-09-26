El Ayuntamiento de Meliana culmina la limpieza de colectores e imbornales y se prepara en previsión de lluvias

El Ayuntamiento de Meliana ha terminado las labores de limpieza de imbornales y colectores de todo su término municipal en previsión de la temporada de lluvias que arranca en otoño. Un total de 24 kilómetros de tuberías de colectores y 2.405 imbornales han quedado limpios tras los trabajos realizados por Global Omnium en tiempo y forma. El objetivo es lograr el 100 por 100 de conductos limpios.

Para llevar a cabo estas estratégicas labores de mantenimiento y prevención se emplean técnicas transversales de una gran eficacia para lograr la retirada de todo tipo de residuos acumulados en las redes de alcantarillado o en los imbornales. Desde elementos de mayor envergadura hasta plásticos o colillas son retirados a tiempo y depositados en lugares adecuados. De este modo, las tuberías quedan limpias para poder absorber y conducir con plena capacidad el agua de lluvia y las escorrentías que generan.

Además del uso de tecnología que asegura su correcta ejecución mediante la inspección con cámara, por ejemplo. Los operarios de Global Omnium emplean todas las herramientas adecuadas -cucharas, tenazas o paletinas- para desarrollar los principales trabajos de esta actuación estratégica que asegura el correcto funcionamiento de una de las partes estratégicas del ciclo integral del agua: la red de alcantarillado y evacuación de aguas pluviales.

¿Cómo se lleva a cabo?

El Ayuntamiento de Meliana desarrolla de manera habitual estas labores de prevención y limpieza que son fundamentales para asegurar la correcta captación del agua de lluvia. Un camión cuba auto-aspirante desprende y arrastra los sentimientos depositados en los pozos de registro de los colectores mediante manguera de agua a presión y tras comprobar el correcto flujo de caudal hasta el paso siguiente. Y así hasta completar todo el recorrido de los colectores. Los trabajos se realizan de forma simultanea tanto en colectores como en imbornales cuando se trabaja en cada sector. Como se ha dicho anteriormente la limpieza llega hasta los residuos más pequeños que son trasladados convenientemente para su posterior reciclaje. Estos trabajos se alienan perfectamente con la estrategia municipal de lucha y prevención de plagas.

