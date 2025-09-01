El Ayuntamiento de Elche reabre una línea segura tras el ciberataque con ayuda de expertos en criptología nacionales

El comisario de la Policía Local de Elche, el concejal de Innovación, Servicios Públicos y Contratación, y la subdirectora de la Oficina de Protección de Datos municipal, en rueda de prensa

El Ayuntamiento de Elche recupera de forma paulatina la normalidad tras el ciberataque tipo ransomware sufrido hace una semana con ayuda de varios organismos estatales y expertos nacionales -entre otros- en criptología. Ya han reabierto una línea segura provisional libre de virus para reanudar el servicio a los ciudadanos y empresas cuanto antes.

«Se trabaja en la revisión de todos los equipos informáticos, creando una red segura y comenzar a conectarlos progresivamente», han señalado fuentes municipales en un comunicado.

Para superar esta crisis causada por el ataque informático, el Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento opera en coordinación directa con el Centro Criptológico de Seguridad de España, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) y el Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana (CSIRT-CV).

El concejal de Innovación, Servicios Públicos y Contratación, Claudio Guilabert, acompañado por el comisario de la Policía Local de Elche y responsable de la seguridad del Ayuntamiento, José Fernández Villafranca y la subdirectora de la Oficina de Protección de Datos municipal, Asunción Brotons, han asegurado que «la prioridad es recuperar la normalidad».

Así, ha puesto en valor que «cinco días después del ciberataque se ha conseguido el hito de crear una red segura y habilitar dispositivos para que a lo largo de esta semana estén operativos los ordenadores de los servicios esenciales como atención a la ciudadanía».

Por precaución, todas las operaciones realizadas por el personal municipal y las empresas contratadas se lleva a cabo bajo la supervisión y tutela de los organismos estatales.

Las primeras áreas en revisarse fueron las de Hacienda, Servicios Públicos o Alcaldía, además de la Policía Local, que ya trabaja al 100%.

Por su parte, el comisario Villafranca ha destacado el trabajo realizado durante la semana para garantizar la no existencia del virus y la posibilidad de contar con una red segura para poder restablecer cuanto antes los servicios esenciales para la ciudadanía. Y ha recordado que la operación se encuentra bajo investigación judicial.

Tal como se informó tras el ciberataque, la Policía Nacional y la Europol se ocupan de las pesquisas al conocerse que los hackers enviaron una nota al Ayuntamiento exigiendo un rescate económico para desactivar los efectos de su ataque en el bloqueo del sistema informático municipal.

La última reunión de coordinación con las diferentes áreas municipales para el restablecimiento de los servicios esenciales ha estado presidida nuevamente por el alcalde Pablo Ruz -que interrumpió sus vacaciones por este problema- y también se ha mantenido una Mesa de Contratación, aunque no de manera digital como es habitual, para seguir avanzado en los proyectos que tiene que poner en marcha el Ayuntamiento.