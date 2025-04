El Ayuntamiento de Alicante aprobará la Zona de Bajas Emisiones sin multas y el 'tasazo' de basuras por «imperativo legal» del Gobierno

El Ayuntamiento de Alicante aprobará previsiblemente el próximo lunes la nueva ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, más conocida como tasa de la basura, y a la Zona de BajasEmisiones.

Ambas saldrán adelante en la sesión plenaria después de superar las comisiones municipales de Hacienda y de Presidencia y Régimen Interior.

En el caso de la normativa medioambiental para frenar la polución, conlleva la ampliación del sistema de control y gestión de tráfico en la ciudad por medio de la instalación de una amplia red de sensores (cámaras y sensores ambientales) que permitan conocer en tiempo real la situación del tráfico.

El objetivo es impulsar un cambio en la movilidad dentro de una zona de la ciudad definida por el interior del anillo de la Gran Vía que impulse el transporte público y mejore la gestión del tráfico.

No conlleva sanciones ni restricciones y ha salido adelante con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSOE, Compromís y EU-Podemos. En la comisión se han rechazado las alegaciones presentadas durante el periodo abierto para ello y su aprobación definitiva se someterá al citado Pleno del próximo lunes 30.

En cuanto al 'tasazo' de las basuras, ya fue aprobado de manera inicial en el Pleno del pasado noviembre y tras el periodo de alegaciones pasará a votación para su aprobación definitiva en el Pleno extraordinario previsto para el lunes día 30.

Para las viviendas tendrá en cuenta tanto los metros como el valor catastral de los inmuebles, al igual que en el caso de las oficinas, los comercios, los restaurantes, bares y cafeterías y las áreas industriales. También establece los parámetros para los inmuebles de uso religioso, deportivo, espectáculos y colegios, así como el hospedaje.

Alegación técnica que no varía el impuesto

En la Comisión de Hacienda previa al Pleno el PP ha votado a favor, Vox se ha abstenido y el PSOE, Compromís y EU-Podemos han votado en contra. La ordenanza no ha sufrido modificaciones con respecto a la aprobada de manera inicial puesto que la única alegación admitida por los técnicos se refiere a una cuestión técnica que no varía la tasa y no ha tenido que ser sometida a votación.

El concejal de Hacienda, Toni Gallego, ha señalado que «aprobamos esta modificación de la tasa porque el Gobierno central no ha ofrecido ninguna alternativa a los municipios que no sea el imperativo legal de adecuar la recaudación al coste real del servicio».

«No es una cuestión que afecte sólo a Alicante», ha continuado el edil, «todos los ayuntamientos se han visto obligados a incrementar la tasa que los ciudadanos pagan por la recogida y tratamiento de la basura».

Esta ordenanza aplicará exenciones, reducciones y bonificaciones en las tasas por colaborar en la recogida selectiva en origen, es decir, en los domicilios y por el depósito en los contenedores con el uso de la tarjeta electrónica o la aplicación (app) de 'Tu haces Alicante' que pueden llegar al 20%.