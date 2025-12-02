Las ayudas de Juan Roig impulsan la reactivación de las empresas afectadas por la dana

Marina de Empresas ha celebrado este martes el encuentro interno Alcem-se, una jornada formativa dirigida a los empresarios, autónomos y emprendedores afectados por la dana que recibieron las ayudas impulsadas por Juan Roig, presidente de Mercadona, por un total de ... 35 millones de euros.

Según han confirmado desde la propia iniciativa privada empresarial, el 97% de los negocios afectados por las graves inundaciones del 29 de octubre de 2024 que fueron apoyados por Juan Roig han logrado reabrir, un hito que ha reunido a cerca de 2.000 participantes en el Roig Arena. Las ayudas, a fondo perdido, alcanzaron hasta los 10.000 euros en algunos casos.

Desde Marina de Empresas apuntan que el objetivo es «seguir apoyando» la recuperación y el crecimiento de estos negocios mediante formación práctica, motivación y espacios de conexión entre empresarios, en línea con la misión principal de la institución: formar y acelerar empresarios.

La jornada ha arrancado con una charla inspiradora del presidente de Mercadona, Juan Roig y, tras una pausa para el café y el networking, ha continuado con sesiones prácticas de Alejandro Aguilar (ventas), Jorge Alonso (finanzas) e Itziar Oltra (redes sociales).

El encuentro, además, ha servido para «reforzar el compromiso de acompañar y seguir impulsando a los negocios más allá de la ayuda económica inicial», argumentan desde el polo de emprendimiento e innovación impulsado por el mecenas valenciano.