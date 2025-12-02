Las ayudas de Juan Roig impulsan la reactivación de las empresas afectadas por la dana

Según han confirmado desde la propia iniciativa privada empresarial, el 97% de los negocios afectados por las graves inundaciones del 29 de octubre de 2024 que fueron apoyados por Juan Roig han logrado reabrir, un hito que ha reunido a cerca de 2.000 participantes en el Roig Arena. Las ayudas, a fondo perdido, alcanzaron hasta los 10.000 euros en algunos casos.
Desde Marina de Empresas apuntan que el objetivo es «seguir apoyando» la recuperación y el crecimiento de estos negocios mediante formación práctica, motivación y espacios de conexión entre empresarios, en línea con la misión principal de la institución: formar y acelerar empresarios.
La jornada ha arrancado con una charla inspiradora del presidente de Mercadona, Juan Roig y, tras una pausa para el café y el networking, ha continuado con sesiones prácticas de Alejandro Aguilar (ventas), Jorge Alonso (finanzas) e Itziar Oltra (redes sociales).
El encuentro, además, ha servido para «reforzar el compromiso de acompañar y seguir impulsando a los negocios más allá de la ayuda económica inicial», argumentan desde el polo de emprendimiento e innovación impulsado por el mecenas valenciano.
