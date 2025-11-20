El AVE Valencia-Alicante unirá ambas ciudades en menos de una hora en 2027

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que, en 2027 se culminará la conexión en ancho estándar de las tres capitales de la Comunitat Valenciana, lo que permitirá viajar entre Valencia y Alicante por Alta Velocidad ... en menos de una hora, y a Murcia en hora y media, además de conexiones rápidas en Elche y Orihuela.

Así lo ha avanzado este jueves durante el último acto de «Quiero Corredor», organizado en Valencia por la Asociación Valenciana de Empresarios y que ha servido para actualizar el desarrollo de los trabajos en el Corredor Mediterráneo, que hoy está ya planificado al 100%, gracias al impulso dado especialmente en los dos últimos años.

Desde junio de 2018 hasta septiembre de este año 2025, se han alcanzado los 8.327 millones de euros de inversión licitada, y las adjudicaciones en este mismo periodo ya suman un total de 6.480 millones de inversión. Respecto a la ejecución de las actuaciones en esta infraestructura que transcurre desde la frontera francesa hasta Algeciras (Cádiz), la cifra alcanza los 5.389 millones de euros. «Todas las Comunidades autónomas tienen obras en marcha y avances contrastables», ha remarcado Puente.

En su intervención, el ministro se ha referido en concreto a las actuaciones desarrolladas en el marco del Corredor Mediterráneo en la Comunitat Valencia, donde desde junio de 2018 hasta septiembre de este año se han licitado nuevas obras por valor de 2.666 millones de euros y se han adjudicado por 2.195 millones, teniendo en cuenta que las cifras no incluyen las inversiones en la conexión Zaragoza-Sagunt del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Asimismo, están en ejecución obras por más de 1.536 millones, de los cuales la mayoría, 687,3 millones, se están ejecutando desde 2024.

Cambio de ancho estándar

En el desarrollo del Corredor Mediterráneo en esta Comunidad son claves los avances en el cambio de ancho entre Xàtiva y LaEncina para esta conexión rápida ferroviaria.

En el marco de la adecuación al estándar (UIC) de la línea convencional entre Valencia, Xátiva, La Encina y Alicante hay una adjudicación de 129,4 millones de euros este año 2025 para la implantación del ancho del tramo La Encina-Bifurcación Alacant.

Ese cambio es una «actuación estratégica» que repercutirá positivamente en la futura alta velocidad regional valenciana, al reducir los tiempos de desplazamiento. «Poder conectar Alicante con Valencia en menos de una hora, cuando en coche son dos, es el mejor argumento a favor del tren como estrategia de futuro», ha subrayado Puente.

Si bien el ministro también ha hecho una llamada a la prudencia antes de poder disponer de esta infraestructura, tanto por la dimensión de las obras mencionadas, como por otras variables a tener en cuenta: la disponibilidad de trenes, la instalación del sistema ERTMS 2 y las nuevas vías de la estación de Alacant y su reforma, con 41,8 millones de euros.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, conversa con el presidente de Mercadona, Juan Roig (dcha), y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortazar, este jueves en Valencia EFE

Además, Puente ha asegurado que en dos años también se habrá culminado el cambio de ancho entre Tarragona y Castellón, con lo que Valencia y Barcelona también estarán conectadas en ancho internacional. Para este momento, el Ministerio estará en otra fase de desarrollo de la doble plataforma entre València y Castellón.

Asimismo, se ha comprometido a tratar de adelantar las obras «sin necesidad» de cortar la circulación en ningún momento.