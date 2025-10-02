Suscribete a
La autopsia confirma que el cadáver calcinado de Oliva es de la joven desaparecida Bea Guijarro

El cuerpo fue encontrado por unos senderistas en una zona que se incendió y la víctima era buscada desde el pasado 9 de agosto

El cadáver calcinado localizado este miércoles en la montaña de la Creu, en la zona alta del casco antiguo de la localidad valenciana de Oliva (Valencia), corresponde a Beatriz Guijarro, la joven desaparecida que se encontraba en paradero desconocido desde la madrugada del 9 de agosto, según han confirmado fuentes de la investigación.

El cuerpo sin vida fue hallado este miércoles por una pareja de senderistas y los primeros indicios apuntan a que la muerte pudo deberse a una caída accidental.

En la zona donde se ha localizado el cuerpo se declaró el pasado 4 de septiembre un incendio que obligó a establecer la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) y que quedó estabilizado un día después.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones y, tras la identificación del cuerpo de la joven, de 28 años, averiguar las causas del fallecimiento.

