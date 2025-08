Los autónomos cargan contra el Gobierno por no prorrogar la ayuda prometida tras la dana: «Ni está, ni se espera»

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de la Comunidad Valenciana, Alberto Ara, ha reprochado al Gobierno central que no haya cumplido su promesa de prorrogar la prestación por cese de actividad como consecuencia de la dana, que terminó el ... 31 de enero.

Pese a que había «un compromiso por escrito» por parte del Ministerio de Seguridad Social, ha lamentado, «estamos en agosto» y «ni está ni por lo que parece se la espera», pese a las solicitudes realizadas en los últimos meses. La situación, ha advertido, es «realmente complicada» para 5.000 autónomos valencianos, «aquellos que no tenían cotizaciones suficientes para acceder a cualquier otro tipo de cotización».

Ara ha calificado como «injusto» que las ayudas que han recibido de la Generalitat tribuyen en el IRPF. El Ejecutivo autonómico pidió al central que estuvieran exentas, pero no se autorizó. Pese a todo ello, la región es la que más ha aumentado su número de autónomos en España. De acuerdo con los datos ofrecidos tras reunirse este miércoles con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, son más de 387.000, que generan 125.000 empleos y representan un 15% del PIB.

Mazón también ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber «mentido» y «abandonado» a estos trabajadores tras la dana, al tiempo que ha exigido que se ponga en marcha «de manera inmediata» y con carácter retroactivo la prestación por cese de actividad.

«No contentos con eso, el Gobierno de España ha negado que nuestras ayudas no tributen en el IRPF. Lo ha hecho con sus propias ayudas pero no lo ha querido hacer con las de la Generalitat para que sean peores. Es una competencia inmoral que no tiene ningún sentido», ha denunciado. También ha vuelto a exigir «la exención de las cuotas de autónomos al menos durante 2025».

El presidente autonómico ha indicado que el Consell ha puesto en marcha ayudas para más de 18.000 autónomos por valor de 92 millones de euros y créditos sin intereses. En ese sentido, ha avanzado que a partir de septiembre habrá «nuevas medidas de apoyo», por ejemplo, para el sector agroalimentario.