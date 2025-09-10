Atracan un banco de Valencia disfrazados de basureros y roban más de 200.000 euros
Los dos asaltantes amenazaron a la directora de la sucursal bancaria con una pistola para que abriera la caja fuerte
Una sucursal bancaria de la ciudad de Valencia fue escenario ayer de un atraco con tintes cinematográficos. Dos individuos, vestidos con uniformes de trabajadores de limpieza, asaltaron a la directora del banco armados con una pistola.
El robo, que tuvo lugar a primera hora del martes 9 de septiembre, duró apenas unos minutos, tiempo suficiente para que los delincuentes se llevaran un botín de más de 200.000 euros, tal y como han detallado fuentes policiales a ABC.
El asalto se produjo alrededor de las ocho de la mañana, cuando los atracadores interceptaron a la directora del banco cuando entraba a la sucursal, momento en el que uno de ellos la amenazó con una pistola. El suceso tuvo lugar en una oficina de Caixabank ubicada en el barrio de Patraix, tal y como ha avanzado Las Provincias y ha confirmado ABC.
Con el rostro cubierto, los asaltantes entraron a la sucursal junto a la trabajadora, a la que obligaron a abrir la caja fuerte. Una vez tuvieron acceso a los fajos de billetes, guardaron el dinero en pocos minutos y se dieron a la fuga en un coche.
De acuerdo con las primeras investigaciones, se trata de un robo meticulosamente planificado.
