ASCO llevará en marzo al Auditorio Roig Arena la fusión de música y tecnología con la Symphony of Caos

El dj y productor italiano ASCO recalará el 20 de marzo en el Auditorio Roig Arena de València junto a la Symphony of Caos para ofrecer «un espectáculo orquestal único que fusiona música sinfónica, tecnología avanzada y una fuerte narrativa multisensorial».

Alessandro Xiueref, también ... conocido como ASCO, es uno de los nombres más innovadores de la escena musical italiana. Considerado el primer dj orquestal, en 2022 lanzó el proyecto Symphony of Caos, una orquesta de cuerdas, instrumentos de viento, percusión y un coro lírico con los que crea un espectáculo que combina la armonía de la música clásica y el caos de los sonidos tecno que él mismo genera en sus presentaciones en vivo.

Este innovador formato incluye arreglos orquestales de famosos éxitos de baile y reinterpretaciones modernas de clásicos. El espectáculo, que ya ha cautivado a decenas de miles de espectadores por todo el mundo, llega ahora a Roig Arena. Las entradas para el concierto de ASCO y la Symphony of Caos ya están a la venta en la web www.roigarena.com Sobre Roig Arena El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.

