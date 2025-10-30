Suscribete a
ASCO llevará en marzo al Auditorio Roig Arena la fusión de música y tecnología con la Symphony of Caos
El dj y productor italiano ASCO recalará el 20 de marzo en el Auditorio Roig Arena de València junto a la Symphony of Caos para ofrecer «un espectáculo orquestal único que fusiona música sinfónica, tecnología avanzada y una fuerte narrativa multisensorial».

Alessandro Xiueref, también ... conocido como ASCO, es uno de los nombres más innovadores de la escena musical italiana. Considerado el primer dj orquestal, en 2022 lanzó el proyecto Symphony of Caos, una orquesta de cuerdas, instrumentos de viento, percusión y un coro lírico con los que crea un espectáculo que combina la armonía de la música clásica y el caos de los sonidos tecno que él mismo genera en sus presentaciones en vivo.

