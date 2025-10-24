La artista Connie Rico llega al Museo de Aguas de Alicante con «La carta de Alejandra», una fusión entre actuación, fotografía y reflexión social

El Museo de Aguas de Alicante se prepara para recibir una propuesta cultural única y conmovedora. La reconocida fotógrafa y artista multidisciplinar Connie Rico, nacida en Bolivia y residente en Alicante, presentará una actuación que promete emocionar y abrir mentes, invitando a la ... reflexión sobre temas de gran relevancia social. Los Pozos de Garrigós acogerán el próximo domingo 26 de octubre «La carta de Alejandra» desde las 12:00 horas, una nueva actuación dentro de la Agenda Cultural 2025 de este espacio. La entrada es gratuita y libre hasta completar el aforo de los aljibes.

La actuación va precedida de un diálogo de la protagonista con la también artista, Esther Abellán, quien promueve esta actuación dentro de «Como el agua», un ciclo de encuentros que da difusión y visibiliza la obra de mujeres cuyo impulso creativo se desarrolla en diferentes ramas del arte, y que comenzó en marzo con la actuación de Iria Fariñas.

El punto culminante de la actuación será una nueva entrega de «La carta de», una serie de performances íntimas que visibilizan a mujeres que han sufrido violencia en sus diversas formas. Tras las emotivas historias de Conrada, Constanza y Lola, llega Alejandra, quien compartirá su dolor por la violencia sexual y su proceso de reconstrucción, empoderamiento y renacimiento.

Este espectáculo es una combinación de concierto, lectura performativa y un espacio de diálogo. La música y la palabra se unirán para generar un ambiente seguro, donde el público podrá conectar con las vivencias compartidas. Al concluir la actuación, se abrirá una sesión de conversación guiada que fomentará la reflexión colectiva y el reconocimiento mutuo. Como afirma Connie Rico: «Escucharnos y saber que no estamos solas es la vía más poderosa para sanar».

Exposición fotográfica: el desnudo como poesía visual

Como parte de esta experiencia, se presentará además una muestra de la obra fotográfica de Connie Rico. En esta exposición, el desnudo dialoga con el paisaje, creando una poesía visual que plantea el cuerpo como obra de arte y testimonio de belleza, liberado de connotaciones puramente eróticas o sexuales. Esta muestra, integrada en el recorrido de la actuación, refuerza el mensaje de vulnerabilidad, fuerza y sanación que atraviesa todo el proyecto.

Connie Rico: arte con propósito

Connie Rico, fundadora de Arterico, es una artista cuya labor se nutre de una profunda conexión con la cultura alicantina. Su agencia acompaña a artistas escénicos en todas las fases de su carrera y produce espectáculos en espacios no convencionales, donde la música y la danza se entrelazan para transmitir mensajes que invitan al cambio. Concienciar desde el arte es uno de sus principios irrenunciables. Su visión es diseñar experiencias únicas, sensibles y profundamente humanas, fusionando diversas disciplinas y talentos.