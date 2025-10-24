Suscribete a
La artista Connie Rico llega al Museo de Aguas de Alicante con «La carta de Alejandra», una fusión entre actuación, fotografía y reflexión social

El próximo domingo 26 de octubre desde las 12:00 horas, dentro de los Pozos de Garrigós

El Museo de Alicante recibe la propuesta cultural de la fotógrafa Connie Rico

Alicante

El Museo de Aguas de Alicante se prepara para recibir una propuesta cultural única y conmovedora. La reconocida fotógrafa y artista multidisciplinar Connie Rico, nacida en Bolivia y residente en Alicante, presentará una actuación que promete emocionar y abrir mentes, invitando a la ... reflexión sobre temas de gran relevancia social. Los Pozos de Garrigós acogerán el próximo domingo 26 de octubre «La carta de Alejandra» desde las 12:00 horas, una nueva actuación dentro de la Agenda Cultural 2025 de este espacio. La entrada es gratuita y libre hasta completar el aforo de los aljibes.

