Arrestan a una banda que buscaba víctimas aleatorias para causarles «el mayor daño posible» en Nules

La Guardia Civil ha detenido a cinco jóvenes por su presunta implicación en una reyerta a la salida de una discoteca de Nules (Castellón) en el pasado mes de agosto que se saldó con dos heridos, uno de ellos con lesiones graves por arma blanca tras recibir tres puñaladas en la zona del tórax.

Por estos hechos, se les acusa de dos delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de pertenencia a organización criminal con los agravantes de superioridad numérica e intencionalidad, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los primeros testimonios recogidos en el lugar coincidían en que las partes enfrentadas no se conocían previamente y se trataba de una pelea fortuita. Ante la gravedad de los hechos el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana se hizo cargo de las diligencias.

Tras realizar una exhaustiva investigación sobre lo ocurrido, concluyó que «se trata de un grupo de jóvenes que sin motivos previos buscan una víctima aleatoria a la que acorralan para evitar su huida y causarle lesiones de la mayor gravedad posible».

Las pruebas recabadas por los investigadores, lograron la identificación y posterior detención de cinco implicados en los hechos. El presunto autor material del apuñalamiento, un varón de 22 años ha ingresado en prisión. Las diligencias instruidas han sido entregadas en los juzgados de instrucción de Nules.