Apuñalan a un menor en un pelea entre jóvenes en Valencia

Un joven de 17 años ha resultado herido por arma blanca durante una pelea registrada esta madrugada en el barrio valenciano de Campanar. El herido fue atendido por un equipo del SAMU y trasladado al Hospital La Fe, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
La reyerta, en la que participaron cuatro jóvenes, se produjo sobre las 3.30 de la madrugada de este domingo en un parque situado junto al Instituto de Educación Secundaria de Campanar. Las primeras investigaciones apuntan a que otro menor podría haber resultado herido de gravedad.
Asimismo, según ha avanzado el diario 'Las Provincias', el autor del navajazo ya está detenido por un delito de tentativa de homicidio y también han arrestado a otro joven por un delito de lesiones.
La Policía Nacional está investigando esta reyerta, según ha confirmado la Jefatura Superior de Policía.
