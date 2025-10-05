Suscribete a
ABC Premium

Apuñalan a un menor en un pelea entre jóvenes en Valencia

Cuatro adolescentes han participado en la reyerta que ha tenido lugar esta madrugada en el barrio de Campanar

Valencia canta el Himno de la Comunidad para conmemorar su centenario

Imagen de archivo de una unidad SAMU
Imagen de archivo de una unidad SAMU JUAN CARLOS SOLER

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un joven de 17 años ha resultado herido por arma blanca durante una pelea registrada esta madrugada en el barrio valenciano de Campanar. El herido fue atendido por un equipo del SAMU y trasladado al Hospital La Fe, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

La reyerta, en la que participaron cuatro jóvenes, se produjo sobre las 3.30 de la madrugada de este domingo en un parque situado junto al Instituto de Educación Secundaria de Campanar. Las primeras investigaciones apuntan a que otro menor podría haber resultado herido de gravedad.

Noticias relacionadas

Asimismo, según ha avanzado el diario 'Las Provincias', el autor del navajazo ya está detenido por un delito de tentativa de homicidio y también han arrestado a otro joven por un delito de lesiones.

La Policía Nacional está investigando esta reyerta, según ha confirmado la Jefatura Superior de Policía.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app