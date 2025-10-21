Suscribete a
ABC Premium

Aprueban una subida salarial para los funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana en 2025

El incremento retributivo tendrá efectos desde el 1 de enero de 2024 y se beneficiarán más de 150.000 personas de la administración valenciana

La comisión de investigación del Congreso por la dana cita a Carlos Mazón el 17 de noviembre

Imagen de archivo del Palau de la Generalitat Valencian
Imagen de archivo del Palau de la Generalitat Valencian MIKEL PONCE

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Consell ha aprobado la aplicación de un incremento del 0,5 % en las retribuciones del personal al servicio de la Generalitat, de su sector público e instituciones previsto en la Ley 6/2025 de Presupuestos de la Generalitat para 2025. Este incremento ... se aplicará respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023 y con efectos desde el 1 de enero de 2024.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app