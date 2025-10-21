Aprueban una subida salarial para los funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana en 2025

El Consell ha aprobado la aplicación de un incremento del 0,5 % en las retribuciones del personal al servicio de la Generalitat, de su sector público e instituciones previsto en la Ley 6/2025 de Presupuestos de la Generalitat para 2025. Este incremento ... se aplicará respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023 y con efectos desde el 1 de enero de 2024.

Esta subida salarial fue aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 1 de julio y se hará efectiva en la nómina de noviembre del personal público de la Generalitat. El incremento beneficiará a más de 150.000 personas, ya que incluye también al personal de los sectores de Educación, Sanidad y Justicia, además de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

Este incremento es consecuencia del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en octubre de 2022 por el Ejecutivo central y los sindicatos mayoritarios en la función pública, donde figura el marco plurianual de incremento retributivo para el personal al servicio de las administraciones públicas entre 2022 y 2024.

Asimismo, se estableció que, si la suma de la variación del IPC armonizado (IPCA) de los años 2022, 2023 y 2024 superaba el incremento retributivo fijo acumulado del mismo periodo, se aplicaría un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 % también con efectos desde el 1 de enero de 2024.

Esta subida salarial del 0,5 % que se aprueba cumple la condición de que la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superase el incremento retributivo fijo acumulado en ese mismo trienio.

En concreto, el pasado 15 de enero de 2025 el Instituto Nacional de Estadística certificó que la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 es de 12 %, mientras que el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024 es del 8 %.