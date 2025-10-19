Se apropia de 50.000 euros en recambios de coche en su empresa con los códigos secretos de los compañeros

Un empleado de una compañía de repuestos de vehículos se apropió de 30.000 euros en este tipo de material utilizando los códigos secretos de sus compañeros para acceder a una app interna de la empresa. Luego dejaba la mercancía ... en un contenedor y dos cómplices -clientes que regentan talleres mecánicos- la recogían.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benidorm a los tres implicados, de 34, 36 y 38 años de edad, como presuntos autores de un delito de apropiación indebida, tal como ha informado la Jefatura en un comunicado.

La investigación tuvo su inicio a raíz de una denuncia del director de esta firma proveedora, en la que daba cuenta de la sustracción por parte de un empleado.

Según sus explicaciones, en la empresa se percataron tras realizar un inventario y detectar que les faltaba mercancía que no habían vendido, y comprobaron que dicho descuadre correspondía con uno de los establecimientos que la empresa tenía en la Cala de Finestrat de Benidorm.

Fruto de las averiguaciones en la propia compañía, se pudo determinar que el implicado sacaba las piezas por la puerta trasera del establecimiento y lo depositaba en un contenedor para posteriormente ser recogido por terceras personas, clientes que regentaban talleres de la zona.

Tras lo relatado en su denuncia, los agentes establecieron un dispositivo policial de vigilancia en torno al establecimiento investigado y se pilló in fraganti al empleado cuando realizaba la maniobra de depositar una serie de objetos dentro de uno de los contenedores en el exterior. A continuación, un vehículo ocupado por dos personas se aproximó para recoger el botín.

MÁS INFORMACIÓN Detenido con su mujer y un amigo por vender drogas al menudeo y a otros camellos en tres viviendas

En base a las indagaciones, los agentes averiguaron el modus operandi delictivo de los investigados, el empleado, junto con dos clientes dedicados al sector del automóvil, se habrían concertado con la finalidad de extraer efectos de la empresa de manera gratuita o a cambio de una contraprestación económica.

La manera de actuar del implicado desde dentro de la empresa consistía en que al ser clientes solicitaban presupuestos de las piezas que les interesaban para generar así un número de referencia. Con ese código, el empleado localizaba en el almacén esas piezas y las depositaba en un contenedor ubicado en la puerta trasera del almacén, avisaba a estos clientes que ya se encontraban escondidos en el contenedor para minutos después cualquiera de los dos acudir a recoger, y se repitió la treta durante un prolongado espacio de tiempo.

Los agentes averiguaron además, que cuando el empleado realizaba las consultas en la aplicación de la empresa de los efectos que iba a sustraer, lo hacía mediante los códigos de acceso de sus compañeros sin que ello tuvieran conocimiento de su acción. De esta manera, no despertaba sospechas, al dar la apariencia de que eran diferentes miembros de la plantilla quienes gestionaban los falsos pedidos.

En este sentido, los agentes llevaron a cabo un dispositivo de localización de los tres investigados, que dio como resultado la detención de todos por su participación en un delito de apropiación indebida.

Los arrestados, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Benidorm.