Suscribete a
ABC Premium

Se apropia de 50.000 euros en recambios de coche en su empresa con los códigos secretos de los compañeros

El detenido no levantaba sospechas al usar la app de la compañía y dejaba las piezas en un contenedor donde las recogían dos cómplices clientes

«Mi hijo estudia todas las asignaturas en valenciano en contra de mi voluntad»: la inmersión lingüística a una familia ucraniana

Una agente de la Policía Nacional, en una comisaría
Una agente de la Policía Nacional, en una comisaría ABC
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un empleado de una compañía de repuestos de vehículos se apropió de 30.000 euros en este tipo de material utilizando los códigos secretos de sus compañeros para acceder a una app interna de la empresa. Luego dejaba la mercancía ... en un contenedor y dos cómplices -clientes que regentan talleres mecánicos- la recogían.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app