El apagón colapsa las farmacias robotizadas: urgencias sin respuesta en un día festivo en Valencia

El apagón masivo de este pasado lunes no solo sumió al país en la oscuridad, sino que desató una crisis silenciosa pero urgente; farmacias que quedaron inoperativas por sus propios sistemas robotizados sin dispensar medicamentos en pleno colapso eléctrico. La situación fue aún más crítica en la Comunidad Valenciana, debido a que, coincidiendo con la festividad de San Vicente Ferrer, más de 200 municipios mantenían la jornada como no laborable.

Por ello, en la región se sumó el agravante de que sólo permanecían abiertas las farmacias de guardia, quedando algunas de ellas sin servicio a causa de este sistema. En este sentido, el mecanismo robotizado consiste en que los medicamentos son dispensados desde el almacén por robots en cajetines individualizados, tras ser demandados mediante el ordenador por el farmacéutico.

Al quedar bloqueados estos sistemas por el corte energético masivo, un elevado número de usuarios se encontraron sin posibilidad de acceder a tratamientos, afectando especialmente a pacientes que enfrentaban una urgencia sanitaria.

Este es el caso de Sandra Collada, una joven de 30 años que este lunes, durante el caos en el que estaba sumergido el país, precisó de un medicamento con urgencia debido a una dolencia. 24 horas después, todavía no sale de su asombro por la multitud de trabas que se encontró.

Lo que comenzó como una molestia que podía solucionarse con un medicamento sin receta, terminó en una odisea de varias horas por una ciudad paralizada. «Fui a la farmacia para ver si me podían dar algo que no necesitara receta y estaba cerrada. No había nadie, solo un cartel que decía que volverían a atender cuando volviera la luz», cuenta Sandra a ABC.

Ante la falta de opciones, se dirigió al hospital, donde le dieron una receta con la esperanza de que pudiera conseguir el medicamento en alguna farmacia de guardia. «Pasamos por tres farmacias más. Dos de ellas no eran 24 horas, y en la última —la misma a la que fui al principio— nos atendió una chica que nos dijo que no podían dar nada porque el robot no funcionaba sin luz».

Esto despertó una gran indignación en la joven, dado que «era una cuestión de salud, de necesidad básica». La farmacéutica les explicó que no era decisión suya: «Nos dijo que todo venía regulado por el Colegio de Farmacéuticos y que eran ellos los que no habían previsto qué hacer si no había electricidad», asegura Sandra.

Al volver al hospital, la única alternativa que le ofrecieron a la joven fue un tratamiento intravenoso que requería un ingreso de siete días. «El médico me dijo que eso era desproporcionado, pero que no entendía cómo una farmacia podía sugerir algo así».

Finalmente, y casi de forma simbólica, cuando la paciente volvía a casa, las luces de los semáforos volvieron a encenderse, por lo que regresó a la misma farmacia de antes y, por fin, pudo recoger el medicamento que necesitaba desde hacía horas. Este testimonio pone rostro a una de las problemáticas más preocupantes del apagón: la dependencia tecnológica en necesidades tan elementales como los medicamentos.

«Se autorizó la dispensación excepcional»

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) defienden que, ante el gran apagón del lunes, se activaron los protocolos necesarios para garantizar el acceso a medicamentos en las farmacias de guardia. Según han explicado a este periódico, «en cuanto se restableció la conexión, se envió una comunicación oficial a las farmacias autorizando la dispensación por contingencia, es decir, de forma excepcional para casos urgentes». Esta información, aseguran, fue además publicada en sus canales.

Sobre el caso concreto de Sandra, la joven que recorrió varias farmacias sin éxito y recibió como única respuesta que «el robot no funcionaba», desde la institución aclaran que es «una cuestión de gestión interna». «Nosotros no regulamos si una farmacia tiene un robot o no, eso forma parte de su infraestructura». En todo caso, insisten en que aquellas que no podían dispensar por falta de luz, estaban obligadas a informar en la puerta sobre la situación y a redirigir al paciente al centro de salud más cercano.