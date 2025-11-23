Suscribete a
Pedro Sánchez muestra su discrepancia con la condena a García Ortiz: «Creo en la inocencia del fiscal general del Estado»

El anestesista de la clínica dental donde murió una niña en Alcira declara ante la policía y Sanidad

El trágico caso abre dos investigaciones y la Generalitat indaga en el fármaco utilizado, que también afectó a otra menor hospitalizada

La clínica dental donde murió una niña en Alcira no tenía licencia para usar anestesia general

Fachada principal de la clínica dental de Alcira (Valencia) donde se produjo la muerte de una niña
Fachada principal de la clínica dental de Alcira (Valencia) donde se produjo la muerte de una niña EFE
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

El anestesista que administró la sedación en la clínicadental de Alcira (Valencia) donde murió una niña y hay otra hospitalizada ha sido interrogado por la Policía Nacional y también ha dado sus explicaciones ante representantes de la Conselleria de ... Sanidad, este fin de semana.

