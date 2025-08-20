De Amenábar a Banderas: las Rutas de Cine atraen a 10.000 turistas a Alicante a localizaciones de rodajes

Alicante está explotando un «turismo cinéfilo» para todos los públicos, con unas Rutas de Cine que en seis meses han atraído a 10.000 visitantes interesados en recorrer algunas localizaciones de rodajes de películas y series famosas. Desde el próximo estreno -en septiembre- del director Alejandro Amenábar hasta producciones de otras estrellas como Antonio Banderas o Adrien Brody forman parte de esta cartelera singular.

Ahora, para aprovechar el tirón de esa aceptación y ofrecer novedades, el Ayuntamiento amplía el programa con un escenario especialmente cinematográfico y paraíso natural marino: la isla de Tabarca.

La iniciativa del Patronato de Turismo Alicante City&Beach agrupa por escenarios los principales rodajes que se han realizado en la ciudad de manera que se establecen cuatro rutas: el Castillo de Santa Bárbara, el Centro Histórico, el Puerto/Playas y ahora Tabarca. En cada una, los visitantes encuentran un cartel con un código QR que les proporciona toda la información de esos largometrajes con su cartel, la sinopsis y sus protagonistas, ordenados cronológicamente.

El director de cine Alejandro Amenábar saluda en el Castillo de Santa Bárbara al alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante el rodaje de su última película, 'Cautivo' ABC

A parte de las películas de más renombre, en la web municipal hay referencias a otros eventos audiovisuales con mucho seguimiento, como el concurso televisivo MasterChef de Televisión Española, que también ha aterrizado recientemente en la ciudad con motivo de su designación como Capital Española de la Gastronomía este año.

Otros ejemplos más lejanos en el pasado, ya que no en vano en Alicante se encuentran unos de los platós mejor equipados de Europa y el mundo, La Ciudad de la Luz. Y también pueden ser las series 'Sin huellas', de Prime Video, o 'Alba' de Atresmedia y 'Quién soy', de Movistar. O las superproducciones 'Lo imposible', con Ewan McGregor y Nicole Kidman, o 'Astérix en los Juegos Olímpicos', aunque ahí debe ser el propio turista quien busque información.

En cualquier caso, quien quiera deambular por donde pisó Adrien Brody como 'Manolete', Antonio Banderas encarnó a Herodes en 'Road to Bethlehem', o se rodó 'Cautivo' (Amenábar), que dentro de un mes llegará a las salas de cine, tiene la oportunidad con estos itinerarios.

La concejal de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que «los datos registrados en las Rutas del Cine son muy positivos y demuestran el interés que suscitan los rodajes contribuyendo a lo que llamamos el turismo de pantallas que cada vez tiene más seguidores».

Aparte de la promoción para la ciudad, pretenden rendir homenaje a sus protagonistas. «En Alicante apostamos por las producciones audiovisuales y esta iniciativa también es una forma de reconocer a quienes han apostado por la ciudad para llevar a cabo sus proyectos, tanto nacionales como internacionales», ha añadido.

Rodaje de la serie de Movistar 'Quién soy' en el Castillo de Santa Bárbara ABC

Las Rutas del Cine se pusieron en marcha el pasado mes de febrero y estaba pendiente la de la isla de Tabarca, que se acaba de activar. De esta forma, los visitantes a la isla habitada más pequeña del Mediterráneo podrán conocer los principales largometrajes, documentales y programas rodados en la isla desde 1957 hasta la actualidad. Las películas filmadas en Tabarca que se incluyen en la nueva ruta son 'Manuela' (1957), 'El Hombre de la isla' (1959), 'Un hombre solo' (1969), 'Tabarka' (1996), 'Fishbone' (2018) y 'Posidonia' (2021).

En el balance cuantitativo, las visitas registradas en las Rutas del Cine son 10.342 distribuidas en: Castillo de Santa Bárbara 6.958 visitas (4.763 en español, 1.845 en inglés y 350 en valenciano); Centro Histórico 2.230 visitas (2.184 en español, 38 en inglés y 8 en valenciano); y Puerto y playas 1.154 visitas (798 en español, 134 en inglés y 222 en valenciano).