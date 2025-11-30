La amarga experiencia de una jubilada al negarle su banco pagar el Imserso: «Me sentí muy mal, como si estorbara»

Las quejas de algunos jubilados porque la banca los excluye sin atenderlos por ventanilla, condenados a echarse en brazos de la tecnología sí o sí, saltó a la palestra hace un tiempo y suscitó mucha empatía social. Parece que no ha ... servido de mucho. Amparo Molina aporta un nuevo testimonio de esta insensibilidad: «Me sentí fatal, como si estorbara».

Una «simple gestión», tan sencilla como pagar su viaje del Imserso, se ha convertido prácticamente en una humillación, al negarle el trámite de unos segundos. «Como he hecho toda la vida», relata esta mujer con movilidad reducida -detalle que ni siquiera menciona ahora, porque este problema afecta a todos sin distinción-, después de haber acudido a una sucursal de la calle Jorge Juan de Valencia.

«Recibí un trato que considero injusto y poco respetuoso; por eso pido que de una vez se cumpla el Protocolo de Banca Social, que está para protegernos a las personas mayores y a quienes tenemos más dificultades», ha reclamado de nuevo, más de tres años y medio después de que se la conociera por aparecer en medios con otra queja por el «trato inhumano».

Quería abonar ese gasto, como otras veces. «Pedí hacerlo en ventanilla, porque es como mejor me apaño», recuerda. La respuesta no la esperaba: «La empleada me contestó que sólo podían atenderme si era 'para ayudar a otras personas de otras zonas'; después de eso, se negó a hacerme la gestión y me devolvió el papel sin ingresarlo».

Posteriormente, presentó una reclamación en la Oficina Municipal de Consumo de Burjassot porque no le pareció «justo», con un resultado discreto. «Días después, el director de la oficina me llamó para disculparse, cosa que agradecí, pero la carta que me mandaron luego no daba ninguna solución; era un escrito muy general, como si no hubieran leído realmente mi queja», evalúa.

En realidad, lo que dice la ley y señala otra vez Amparo es que desde el 29 de diciembre de 2023 los bancos no pueden cobrar comisiones por atender a personas mayores de 65 años o con discapacidad cuando sacan dinero en ventanilla.

Además, el llamado Protocolo Estratégico de Banca Social, firmado por las asociaciones bancarias, estipula claramente que los bancos deben: ampliar los horarios de atención en ventanilla; ayudar personalmente a quienes lo necesiten; y dar prioridad a las personas mayores o con discapacidad.

«Esto es para que nadie quede excluido ni se sienta maltratado por tener más edad o menos habilidades tecnológicas», apostilla esta valenciana.

Sobre todo, cuando no es la primera vez. A ella en 2022 le quisieron cobrar dos euros por sacar su «propio dinero» porque no pudo usar el cajero. «Aquello salió en prensa y entonces dije que soy «mayor, pero no idiota», y lo sigo diciendo hoy: no queremos privilegios, sólo respeto y un trato digno», rememora.

Su caso siguió al de un paisano suyo valenciano, Carlos de Juan, quien también se hizo famoso en aquellas fechas, a principios de 2023, por denunciar esas vejaciones y falta de diligencia en el ramo financiero, además de recoger medio millón de firmas a través de una plataforma en Internet, para exigir una norma, que consiguió.

Por eso, vuelve a pedir que se cumplan «de verdad» las medidas del protocolo: «Que amplíen el horario de atención presencial; que nos den prioridad cuando haya mucha gente; que nos atiendan con humanidad; y que formen a los empleados para entender las necesidades de los clientes mayores».

Y añade un «mensaje» a los bancos, después de estos sinsabores que ha vivido en primera persona. «Lo que me ha pasado demuestra que, aunque en los papeles ponen muchas cosas bonitas, no siempre se hacen realidad en las oficinas». En esta paradoja, Amparo apela a unos mínimos razonables. «Sólo pido que reconozcan que tienen la obligación de atendernos bien, sin tratarnos como una molestia, y que pongan medidas reales para que todas las personas mayores recibamos un servicio digno, claro y sin complicaciones», reivindica.

En definitiva, su análisis apela a la humanidad en una actividad financiera cada vez más automatizada y sin personal de cara al público. «Quisiera que mi caso sirva para recordar al sector bancario que no somos números, somos personas; y que necesitamos más paciencia, más atención y más empatía», subraya.