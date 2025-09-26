Alumnos de Valencia ponen el foco en la conexión como una de las claves de la educación British School of Valencia celebra el Global Be Well Day con una jornada de bienestar compartido para alumnos, docentes y familias uniéndose a miles de estudiantes de todo el mundo

Promover la empatía, el sentido de pertenencia y la cooperación entre los miembros de la comunidad educativa. Este ha sido el objetivo principal de British School of Valencia (BSV) con la celebración del Global Be Well Day (GBWD), una cita anual que conecta a miles de estudiantes y docentes de los colegios Cognita en todo el mundo en torno a la importancia del bienestar integral. Con el lema «Conectar», la edición de este año ha centrado su mirada en los vínculos emocionales y comunitarios como base para una educación más humana, inclusiva y consciente.

La jornada ha contado con la participación de los más de 900 alumnos del centro, desde Infantil hasta Secundaria, en una programación variada con actividades adaptadas a cada etapa educativa. Todas ellas han tenido como objetivo principal promover la empatía, el sentido de pertenencia y la cooperación entre los miembros de la comunidad educativa.

Desde juegos cooperativos y dinámicas de grupo hasta reflexiones guiadas, prácticas de yoga y propuestas artísticas, el colegio ha ofrecido a su alumnado múltiples formas de reconectar consigo mismos y con su entorno. En Primaria, los estudiantes han elaborado cadenas de amabilidad y poesías acrósticas, mientras que los mayores de Secundaria han protagonizado una gran «cadena humana», un gesto simbólico de unión que ha recorrido todo el centro.

Cada propuesta ha sido diseñada para reforzar la dimensión emocional y social del aprendizaje, así como para estimular habilidades como la escucha activa, la expresión de sentimientos o la creatividad compartida. El enfoque, según destaca el equipo docente, busca integrar estos valores de forma transversal en la vida escolar diaria.

Una comunidad que se fortalece al conectar

En línea con el espíritu familiar que caracteriza al BSV, las familias también han sido protagonistas del día. Invitadas a un coffee morning junto al profesorado y equipo directivo, han podido compartir un momento de encuentro informal y cercano. Esta iniciativa ha sido valorada muy positivamente por su contribución a fortalecer el vínculo entre el colegio y el hogar, clave para el desarrollo del alumnado.

«La jornada nos recuerda que el bienestar no es solo una meta individual, sino una responsabilidad compartida. A través de esta experiencia, queremos que tanto nuestros alumnos como todo el personal educativo tomen conciencia de la importancia de cuidar su bienestar mental, emocional y social. Buscamos fomentar valores como la empatía, la cooperación y la escucha activa, recordando que, al estar conectados, nos fortalecemos como comunidad. Este es el verdadero espíritu de BSV y lo que nos une con el resto de colegios Cognita en todo el mundo», ha afirmado Jake Capper, director del centro.

Cita global con impacto local

El Global Be Well Day se celebra simultáneamente en todos los colegios Cognita del mundo y cada año gira en torno a uno de los pilares de su Be Well Charter. En esta edición, la conexión ha sido el eje que ha guiado las actividades, destacando su importancia en un contexto donde la desconexión emocional puede afectar al bienestar y al aprendizaje.

En BSV, el día ha servido no solo como celebración, sino como recordatorio de que una comunidad educativa sólida se construye desde la cercanía, el respeto mutuo y el acompañamiento emocional. La jornada refuerza así el compromiso del colegio con una educación integral, que pone al estudiante en el centro y entiende el bienestar como parte esencial de su desarrollo.