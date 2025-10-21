El Almudín abre sus puertas como Centro de recepción de visitantes en el Año Jubilar del Santo Cáliz en Valencia

Suscribete a
María José Catalá ha presentado este martes el programa de acciones y la nueva 'Ruta Urbana' por los puntos de la ciudad vinculados a la histórica reliquia

Imagen del arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá
Imagen del arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá ABC

ABC

Valencia

«Valencia se prepara para vivir un acontecimiento excepcional como es el Tercer Año Jubilar del Santo Cáliz. Un acontecimiento con una profunda trascendencia religiosa, pero que representa también una gran oportunidad cultural, social y también económica, por la gran cantidad de visitantes ... que atrae y por la proyección internacional que supone para la ciudad». La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presentado este martes, acompañada por el arzobispo de València, Enrique Benavent, el programa del III Año Jubilar del Santo Cáliz, «un acontecimiento –ha subrayado- que nace de nuestra propia identidad y que sólo puede darse en Valencia porque sólo Valencia es la ciudad del Santo Cáliz», ha afirmado.

