El Almudín abre sus puertas como Centro de recepción de visitantes en el Año Jubilar del Santo Cáliz en Valencia

«Valencia se prepara para vivir un acontecimiento excepcional como es el Tercer Año Jubilar del Santo Cáliz. Un acontecimiento con una profunda trascendencia religiosa, pero que representa también una gran oportunidad cultural, social y también económica, por la gran cantidad de visitantes ... que atrae y por la proyección internacional que supone para la ciudad». La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presentado este martes, acompañada por el arzobispo de València, Enrique Benavent, el programa del III Año Jubilar del Santo Cáliz, «un acontecimiento –ha subrayado- que nace de nuestra propia identidad y que sólo puede darse en Valencia porque sólo Valencia es la ciudad del Santo Cáliz», ha afirmado.

El acto ha contado con la participación de la concejala de Turismo e Innovación, Paula Llobet, así como del presidente de la Fundación Santo Cáliz, Carlos Alfonso Cuñat, de diferentes miembros de la corporación y de representantes de numerosas asociaciones y entidades de la sociedad civil.

La alcaldesa ha recordado que el papa Francisco concedió el Año Jubilar del Santo Cáliz en el año 2014 y con carácter quinquenal. «Se trata de un hecho religioso de primera magnitud, pero también un proyecto de ciudad –ha explicado Catalá- porque más allá de su simbolismo religioso, el Cáliz representa un elemento identitario y diferenciador del patrimonio cultural de València».

Por eso, la programación del Año Jubilar es el resultado de la colaboración entre administraciones e instituciones a través de la Comisión del Año Jubilar del Santo Cáliz, en la que están representados el Ayuntamiento de València, el Arzobispado de València, la Diputació de València, Turisme Comunitat Valenciana y la Fundació Visit València.

La apertura oficial del Año Jubilar será el próximo 30 de octubre, pero con la puesta en marcha del nuevo Centro de Recepción en el Almudín arranca esta campaña especial «que supone una oportunidad para reivindicar y mostrar una identidad que es única, y para reforzar el papel de València como ciudad patrimonial y destino de turismo cultural y religioso de primer orden, alineada con los valores de un turismo sostenible y de calidad», ha subrayado la alcaldesa.

El arzobispo, Enrique Benavent, ha destacado por su parte que el inicio de este nuevo año jubilar «supone una ocasión especial para continuar dando a conocer esta reliquia desde sus diferentes riquezas y significados, suscitando múltiples iniciativas culturales, turísticas, de peregrinación y de investigación». «El Santo Cáliz –ha subrayado el arzobispo de València- es un signo de comunión que invita a la unidad y al diálogo, una unidad que respeta la diversidad y que es la respuesta a un mundo herido por el odio, la exclusión y la violencia».

La apertura del Centro de Recepción de Visitantes del Santo Cáliz ha sido posible gracias al convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación del Santo Cáliz, que está dotado con un presupuesto de 100.000 euros para financiar el propio centro, la muestra expositiva y la formación especializada del personal de atención al visitante. Y es que, además de la atención a las personas visitantes, y a los turistas y peregrinos que lleguen a València atraídos por esta nueva propuesta, el centro del Almudín albergará también una muestra explicativa sobre el Santo Cáliz que incluye un cubo inmersivo con tecnología láser. Este elemento se instalará de manera temporal en este centro de recepción de visitantes a lo largo de 2026, dado que el centro funcionará en este espacio hasta el año 2027, cuando el Centro de Interpretación del Santo Cáliz en la Casa del Relojero será el que cumpla el cometido de ser punto de atracción y recepción para peregrinos, visitantes e investigadores.

La Ruta Urbana del Santo Cáliz

Otra de las iniciativas del Año Jubilar es la nueva 'Ruta Urbana del Santo Cáliz', un itinerario por la ciudad que marca todos los puntos vinculados a la historia de la reliquia: el Real Monasterio de la Trinidad, el Museo de Bellas Artes, los Jardines del Real, el Convento de Santo Domingo, el Real Colegio del Patriarca, la Lonja de la Seda, las Torres de Serranos, el Palau dels Borja, la Basílica de la Virgen, la plaza del Arzobispado y, finalmente, la Catedral de València; y a la que se sumará el Centro de Interpretación del Santo Cáliz como punto de partida.

Junto a todo ello, también se va a estrenar una nueva imagen y marca actualizadas, bajo el lema «Valencia, Ciudad del Santo Cáliz». Se trata de una acción que cuenta con un presupuesto de 150.000 euros, y que prevé la presencia de la campaña promocional en medios nacionales e internacionales, y en espacios de alta visibilidad como el aeropuerto de València.

El programa incluye también otras acciones, como la tematización de las oficinas de turismo, el desarrollo de una web y una app autoguiada, la formación del personal turístico, la exposición del MuVIM «Un món per descobrir. El Sant Calze de València», así como la creación de materiales divulgativos.

Acontecimiento de Excepcional Interés Público

«Son acciones diseñadas en el marco de la celebración del Año Jubilar 2025-2026, pero como se puede constatar no son acciones puntuales, sino que tienen vocación de continuidad», ha asegurado la alcaldesa, quien ha subrayado la voluntad del gobierno municipal de que «este Tercer Año Jubilar sea un impulso duradero para el conocimiento del Santo Cáliz y para la proyección internacional de nuestra ciudad como referente de turismo cultural y religioso».

Por ello, ha reiterado la petición al Gobierno central, ya expresada formalmente en marzo, para que declare el Tercer Año Jubilar del Santo Cáliz como Acontecimiento de Excepcional Interés Público «por su dimensión espiritual, patrimonial, cultural y económica que trasciende nuestras fronteras; y porque no tiene ningún sentido que se estén respaldando eventos en otras ciudades de España y se dé la espalda a un acontecimiento como éste, cuya repercusión internacional e histórica es indudable», ha defendido la alcaldesa.

Catalá ha concluido animando a la ciudadanía a disfrutar de este Año Jubilar que está a punto de arrancar, «durante el cual, València volverá a situarse en el foco nacional e internacional, acogiendo a cientos de miles de visitantes atraídos por la fe, por la historia o simplemente la curiosidad de descubrir una de las reliquias más importantes de la cristiandad. Una ocasión única para mostrar al mundo el gran patrimonio cultural de la ciudad y su hospitalidad».