La cala de Alicante que parece sacada de las islas griegas: dónde está y cómo llegar

El verano es una época en la que muchos aprovechan para viajar y uno de los destinos es el litoral mediterráneo. Así, una de las provincias más visitadas es la de Alicante que, además, destaca por ser la que más banderas azules tiene con un total de 86 galardones.

Más concretamente, dentro de la provincia destaca Jávea, una localidad que destaca por su oferta gastronómica, cultural, natural y en esta época del año por sus playas y calas de aguas cristalinas.

La Grava, Primer Muntanyar, El Arenal, Segon Muntanyar, cala Blanca, cala Sardinera o la cala de la Granadella constituyen atractivos turísticos esenciales en esta época del año. Pero sin duda la reina del litoral de Jávea es la cala del Portitxol, también conocida como cala Barraca.

El 'todo por la foto' ha provocado que en redes como Instagram o TikTok este trozo de agua y grava se haya popularizado con miles de vídeos y fotos entre sus casetas blancas de puertas azules que podría ser Grecia o haber ambientado una película como la conocidísima 'Mamma Mía'. Es la cala del Portitxol.

La cala del Portitxol, en Jávea, la más buscada en Alicante

Aunque la realidad no siempre es tan idílica ya que en esta época del año suele tener un nivel de ocupación muy alto para esta época del año sus apenas 900 metros, si bien es un rincón del Mediterráneo imperdible.

Cala Barraca, Portitxol pic.twitter.com/iqh1lwHC51 — Xàbia en la pell (@xabiaenlapell) November 21, 2018

La playa suele ser un destino ideal en el que acabar una ruta por la naturaleza y los cabos, aunque en verano lo más recomendable es coger sitio desde primera hora de la mañana. Además, el Ayuntamiento de Jávea limita el acceso de coches para evitar masificaciones.

Sus aguas cristalinas permiten realizar multitud de actividades acuáticas como kayak y recorrer la bahía a bordo de esta embarcación y explorar los rincones que ofrece. Los amantes de este deporte pueden contratar también excursiones con los que ir hasta la reserva marina y explorar la cueva de San Antonio a la que solo se puede acceder por el mar.

Sus aguas cristalinas permiten la práctica del snorkel o submarinismo con el que ver distintas especies, una práctica que está altamente recomendada. También es posible comer en los bares que se sitúan en la misma costa y donde hacen sesiones de tardeo y fiesta.

Dónde está y cómo llegar

Se sitúa entre los cabos de Prim y Negre, encallada entre pinos y vegetación mediterránea que abren una puerta hacia el mar más cristalino.

Se trata de un lugar de fácil llegada desde la carretera del Cap de la Nao o a pie desde el mirador de la Cruz del Portitxol, que debe su nombre a que frente a la cala se sitúa la isla del Portitxol.