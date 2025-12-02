Suscribete a
Alicante y la Costa Blanca lideran la venta de viviendas a extranjeros en España

La Costa Blanca consolida su atractivo en un mercado inmobiliario pujante con miles de operaciones

Alicante

Alicantelidera el ranking de la venta de viviendas a extranjeros en España con 5.741 operaciones, lo que representa un 43,29 % del total, un dato que vuelve a crecer levemente frente al año anterior (+0,21 puntos porcentuales).

El ... mercado residencial español continúa demostrando resiliencia y equilibrio tras varios años de intensa actividad. Según el análisis de Sonneil Homes basado en los datos del Colegio de Registradores del tercer trimestre de 2025, las compras de segunda residencia por parte de extranjeros se mantienen en niveles altos, superando las 9.100 operaciones, lo que supone una leve corrección del 8 % interanual.

