Suscribete a
ABC Premium

Alicante acude por primera vez a la principal feria de cine de Europa, Focus, para seguir captando rodajes

Alicante Film Office estará presente en el encuentro de la industria audiovisual en Londres donde participan más de un centenar de países

La concejal de Turismo ha concertado reuniones con productoras europeas y con localizadores para dar proyección a los platós de Ciudad de la Luz

Rodaje de una película en el centro de Alicante
Rodaje de una película en el centro de Alicante ABC

ABC

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Alicante Film Office, la oficina de captación y apoyo a los rodajes cinematográficos del Ayuntamiento, acude este año por primera vez a la principal feria de cine de Europa, Focus, que se celebra este lunes y martes en Londres.

Este ... departamento, dependiente del Patronato Municipal de Turismo y Playas, acude a bajo el paraguas de Ciudad de la Luz junto al resto de film office de la Comunidad Valenciana, y contará con el apoyo para promocionar las localizaciones de la ciudad de Spain Film Comission.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app