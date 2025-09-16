Alicante acoge un encuentro empresarial para impulsar la gestión sostenible del agua y la huella hídrica Organizado por el Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunitat Valenciana, contará con expertos y de Veolia, BBVA, Fundación Aquae, iAmbiente y HOSBEC, con el apoyo de Aguas de Alicante e Hidraqua El evento se celebra en el Museo de Aguas de Alicante con ponencias técnicas, experiencias y una visita guiada, además de un espacio de networking

La huella hídrica se ha convertido en un indicador clave para la sostenibilidad empresarial, al mismo nivel que la huella de carbono. Medirla, reducirla y compensarla no solo es una cuestión ambiental, sino también de competitividad. Con esta premisa, el Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunitat Valenciana (CE/R+S) organiza el próximo 19 de septiembre en el Museo de Aguas de Alicante un encuentro que reunirá a personas expertas y compañías, para debatir sobre el papel del agua en la sostenibilidad empresarial.

La jornada cuenta con el apoyo de Aguas de Alicante e Hidraqua, compañías que se han posicionado como referentes en la gestión sostenible del agua en la Comunitat Valenciana, y reunirá a voces de referencia como Veolia, Fundación Aquae, BBVA, HOSBEC e iAmbiente, junto a especialistas en sostenibilidad.

El encuentro dará comienzo con la bienvenida institucional a cargo de Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante, y Amelia Navarro, presidenta del CE/R+S y directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Aguas de Alicante e Hidraqua. A continuación, Dulcinea Meijide, directora de Sostenibilidad en Veolia España, ofrecerá la ponencia «Huella hídrica: qué es, cómo medirla y por qué importa».

Seguidamente, tendrá lugar una mesa de experiencias empresariales en la que se abordarán ejemplos prácticos sobre cómo reducir y compensar la huella hídrica en el ámbito empresarial. Participarán Macarena Ruiz-Quintana, manager de Energía y Sostenibilidad en BBVA; Desirée Marín, directora de Act4water en Fundación Aquae; y Mayte García, directora ejecutiva de HOSBEC. La sesión será moderada por Sandra Paniagua, responsable de la delegación de iAmbiente en Valencia.

Posteriormente, se realizará una visita guiada al Museo de Aguas de Alicante y a los Pozos de Garrigós, espacios emblemáticos que ponen en valor la historia y cultura del agua en la ciudad. La jornada concluirá con un espacio de networking para favorecer la colaboración empresarial en torno a la sostenibilidad.

«Cuidar y gestionar el agua de manera eficiente se ha convertido en un factor clave para la innovación y la resiliencia empresarial. Este encuentro pretende abrir un espacio de aprendizaje y colaboración, mostrando experiencias que impulsan un futuro más sostenible y competitivo para nuestro territorio», señala Amelia Navarro, presidenta del CE/R+S y directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Aguas de Alicante e Hidraqua.

El evento busca convertirse en un espacio de conexión entre empresas, administraciones y sociedad civil, destacando cómo la gestión del agua se posiciona como un motor clave para impulsar la sostenibilidad y fortalecer la competitividad.