«Una alfombra roja cargada de talento del cine español»: I Festival Benissa en Corto

Artistas participantes en el I Festival Benissa en Corto del municipio alicantino

«Nuestra alfombra roja, de Benissa en Corto, será un continuo ir y venir de nombres propios dentro de la industria cinematográfica española, profesionales y artistas que suenan —y seguirán sonando con fuerza— en el panorama audiovisual«. Así presentan los organizadores del certamen su próximo edición, prevista del 1 al 6 de septiembre.

Entre las personalidades confirmadas, contaremos con la presencia de Antonia San Juan, Esteban Crespo, Alberto Ammann, Clara Méndez-Leite, César Mateo, Rafa Alamos, Larry Balboa, Fernando Corral, Sergio Checa, Alicia Fernández, Laura Arjona, Miguel Ángel Olivares, Cuca Escribano, Bárbara Hermosilla, Helher Escribano, Rosa Catalán, Morgan Blasco, Rodrigo Poison, María Almudever, Vanesa Cano, Xavi Pastor, Vanesa Romero, Armando Soneira, Michele De Vicenti, Saida Benzal, Javier Bódalo, Rafa Fernández, Carolina Bona, Javier Martínez y Fran Jiménez, entre muchos otros invitados especiales.

Además, se sumarán a esta gran cita algunos nombres de última hora vinculados a los cortometrajes seleccionados y premiados en la presente edición, lo que convertirá la velada en «un punto de encuentro inigualable para celebrar el talento emergente y consolidado de nuestro cine», añaden.

Con estos elementos, desde la organización aseguran «una noche de cine, de emociones compartidas y de rostros imprescindibles que brillarán en una alfombra roja que promete ser inolvidable». Y concluyen animando a la participación: «¿Estás preparad@?»