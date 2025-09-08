Alerta naranja en Valencia, Castellón y Alicante: advierten de fuertes lluvias y tormentas con granizo

La Comunidad Valenciana vive este lunes un nuevo episodio de lluvias y tormentas intensas, por el que hay activos varios avisos. En concreto, se ha establecido la alerta por lluvias nivel naranja en toda la provincia de Castellón, en el interior sur y litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante; así como alerta por tormentas nivel naranja en el interior sur y litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante.

Según ha señalado la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en un comunicado, durante la jornada se esperan acumulaciones de 60-80 mm en 3-6 horas, que en el norte de Castellón podrían ser de 120-150 mm. Además, las tormentas irán probablemente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, principalmente en el entorno del sur de Valencia y norte de Alicante.

Con motivo del episodio de lluvias, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha reunido a primera hora de este lunes con el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, para trasladar las distintas medidas que se están tomando desde Emergencias. También se han reunido en el Centro de Coordinación de Emergencias todos los organismos implicados.

La alerta está activa desde las 12.00 horas hasta la medianoche de hoy, según la agencia estatal. Ante esta inestabilidad meteorológica, el Centro de Coordinación de Emergencias recomienda mucha prudencia y conducir a una velocidad moderada y, cuando sea posible, por vías principales. También se aconseja no intentar nunca cruzar un barranco o una zona con acumulación de agua.

Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha detallado que se trata de una vaguada atlántica que recorrerá la Península y Baleares desde hoy lunes hasta el miércoles por la mañana, originando una creciente inestabilidad en el área mediterránea.

Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se recuerda la recomendación a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias de mantener la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita el CCE con el objetivo de activar con antelación sus planes de protección civil y establecer las pertinentes medidas preventivas.

Consejos preventivos frente a inundaciones

En previsión de posibles inundaciones, también se ha de evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de acumulación de agua, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos ya que, aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

También se aconseja señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal.

Se recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).