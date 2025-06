La alerta infundada de la prensa británica sobre multas de 500 euros a los 'scooters' para turistas en Benidorm

El foco de atención sobre Benidorm en el Reino Unido, como su destino turístico preferido en todo el mundo, según algunas encuestas, llega a tal extremo que el más mínimo detalle puede desatar una alarma incluso infundada. Como ha ocurrido hace unos días con la noticia de nuevas multas de hasta 500 euros para los 'scooters' de cuatro ruedas tan populares entre mayores y personas con movilidad reducida, publicada por prensa británica y redifundida por medios españoles.

«Los turistas de Benidorm, advertidos de que podrían enfrentarse a una multa de 425 libras en nueva ofensiva», titulaba el Daily Record, en la misma línea que el Mirror, que se refería a ese mismo montante de las sanciones a los visitantes que «cometan errores peligrosos».

La inexactitud venía del tipo de vehículo al que se apuntaba, que no son esos 'scooters« en los que se ve asiduamente desplazarse a jubilados o prejubilados o personas con unas limitaciones físicas acreditadas, nada que ver con jóvenes circulando a gran velocidad por las aceras y aterrorizando a los peatones.

«Hay que cumplir unos requisitos y aparte de casos muy puntuales -seguro que se produce alguno- las personas que alquilan estos 'scooters' sí que los cumplen», puntualizan fuentes municipales, además de señalar que «la ordenanza contempla sanciones para los usuarios, pero también para las empresas de alquiler si los proporcionan a personas que no reúnen los requisitos».

En cambio, la información que ha resultado engañosa y, tras su publicación en el Reino Unido, se ha propagado también en España, daba una imagen deformada de la realidad. «Tras el aumento de quejas por turistas que alquilan vehículos por diversión y sin seguro, el Ayuntamiento ha insistido en que el uso de scooters de movilidad está «estrictamente limitado» a quienes realmente los necesitan», se ha afirmado. Y se ha añadido que «según EuroNews, las autoridades también están reprimiendo a quienes conducen por la ciudad a «velocidades peligrosas». La infracción de cualquiera de estas normas se expone a multas altísimas de hasta 500 euros (aproximadamente 425 libras)».

Policías locales de Benidorm revisan que usuarios de patinetes eléctricos cumplen con la ordenanza municipal ABC

En realidad, la mano dura no va para este tipo de vehículos. «Durante las próximas semanas, se informará a los usuarios de los patinetes eléctricos de que -con carácter general- no pueden transportar mercancías, salvo aquellos vehículos específicos concebidos para este fin, entre los que no se encuentran los patinetes de uso mayoritario», han precisado desde el Ayuntamiento.

Una vez superada la fase informativa, «se procederá a sancionar a aquellas personas que no cumplan la normativa y persistan en el reparto de mercancías con vehículos no autorizados».

Poco que ver con los paseos sosegados en los 'scooters', que han sido objeto de reportajes amplios en los que varios medios británicos han consultado a empresas que ofrecen este servicio de alquiler a los visitantes de Benidorm.