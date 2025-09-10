Alejandro Amenábar preestrena este jueves en el Oceanogràfic de Valencia su película 'El cautivo'

Imagen de Alejando Amenábar, durante el rodaje de 'El cautivo' con el actor Julio Peña

La Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani presenta este jueves 11 de septiembre, en el Oceanogràfic, el preestreno de la película 'El cautivo' de Alejandro Amenábar, que tuvo su estreno mundial el pasado domingo en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), en la sección 'Special Presentations'.

Este preestreno contará con la presencia del propio director, así como de los actores Julio Peña Fernández, Fernando Tejero y Luna Berroa, y del productor Fernando Bovaira. El acto está organizado por MOD Producciones, el Ayuntamiento de Valencia, el Palau de la Música y la Mostra de València, con la colaboración del Oceanogràfic y el Institut Valencià de Cultura, ha informado la organización en un comunicado.

La película está rodada en la Comunidad Valenciana, concretamente en Alicante, Santa Pola y la Ciutat de la Llum, así como en los Reales Alcázares de Sevilla, y es una coproducción hispano-italiana a cargo de MOD Producciones, Himenóptero, Misent Producciones, MOD Pictures y Propaganda Italia y cuenta con la participación de Netflix, RTVE y RAI Cinema y con la financiación de ICAA-Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura Italiano, con la colaboración de la Generalitat, con el apoyo de Eurimages y Regione Lazio, con la financiación de Arcano y con la participación de CREA SGR.

La película se desarrolla en el año 1575, cuando el joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, el protagonista encontrará refugio en su pasión por contar historias.

Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajá de Argel, con el que comienza a desarrollar una extraña afinidad. Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga.

El estreno en Toronto marca el inicio del recorrido internacional de 'El cautivo'. Su director, Alejandro Amenábar, presentó en la misma sección 'Mar adentro' (Oscar a la mejor película internacional) y 'Mientras dure la guerra'.

Con guion del propio Amenábar, 'El cautivo' está protagonizada por Julio Peña y Alessandro Borghi, que junto a Miguel Rellán, Fernando Tejero, Luis Callejo, José Manuel Poga, Roberto Álamo, Albert Salazar, Juanma Muniagurria, César Sarachu, Jorge Asín, Mohamed Said, Walid Charaf y Luna Berroa, entre otros, completan el reparto.

Lugar de encuentro de la industria audiovisual

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, ha valorado el preestreno de 'El cautivo' en la ciudad y ha destacado la voluntad del consistorio de contribuir «a la difusión y a la promoción del audiovisual mediterráneo, potenciando nuestra ciudad como lugar de encuentro de la industria audiovisual y de celebración de importantes eventos dentro del sector audiovisual y cinematográfico». «Y este preestreno es, sin duda, uno de ellos», ha señalado.

Moreno ha subrayado que esta película «nos invita a revisitar una parte fundamental de nuestra historia moderna, aportando una nueva visión sobre la vida, entre las armas y las letras, de uno de nuestros escritores más influyentes de la literatura universal, Miguel de Cervantes».

«Y ello de la mano de uno de los cineastas españoles más reconocidos y laureados dentro del panorama internacional, Alejandro Amenábar, con la producción de una productora valenciana referente en el panorama nacional como MOD Producciones», ha resaltado.

Por su parte, el productor de la película, Fernando Bovaira, ha indicado que han querido preestrenar la película en València para «devolver el entusiasmo y apoyo constante que hemos recibido de las instituciones, técnicos y actores valencianos».