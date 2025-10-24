La alcaldesa de Valencia tacha a la CHJ de «impresentable» por «no asumir» la limpieza de los barrancos

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha vuelto a cargar contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por lo que considera una gestión «impresentable» de la limpieza de los barrancos. Un año después de la dana, Catalá reprocha que el organismo ... siga «esperando» a que sean los propios ayuntamientos «los que se encarguen de la limpieza, sin coordinar las tareas, sin desarrollar una estrategia real y seria» y «sin asumir», subraya, su responsabilidad en el mantenimiento de estos cauces.

Así lo ha denunciado este viernes la primera edil durante su visita al cauce del barranco del Palmaret a la altura de Massarrojos, donde el consistorio realiza los trabajos de limpieza y retirada de residuos, en concreto a la altura de Carpesa y Massarrojos. Unos trabajos que según ha indicado el Ayuntamiento, «posiblemente» finalizarán la primera semana de noviembre «ante la temporada de lluvias».

Asimismo, María José Catalá ha advertido de que la actuación del Ayuntamiento de Valencia en solitario «no resuelve el problema» y ha instado a la CHJ a «reconsiderar su posición». La alcaldesa ha subrayado que, además de reparar las infraestructuras dañadas por la riada, la prioridad debe ser la limpieza de ríos y barrancos, una tarea «fundamental para prevenir situaciones como las que se vivieron hace un año».

En la misma línea, Catalá ha criticado que «es muy probable» que las tareas de limpieza de los barrancos «no se hayan realizado en veinte años». Ante esta situación, ha explicado que el Ayuntamiento ha solicitado a la CHJ la autorización para acometer estos trabajos, «aunque tenemos muy claro que no nos corresponde». Aun así, la alcaldesa ha afirmado que, dada la «falta de actuación» tras la dana y el plan de prevención municipal, el consistorio asumirá las labores que la CHJ no ejecute, «como ya hicimos en agosto con la limpieza del cauce del río Turia».

Al respecto, la primera edil ha insistido en que realizarán por su cuenta lo trabajos, dado que «Valencia no esperará a nadie, pero yo soy muy consciente de que puedo actuar en mi término municipal, pero también soy muy consciente de que fuera del término municipal de Valencia no se está actuando y me parece una verdadera irresponsabilidad», ha denunciado. Además, la alcaldesa ha asegurado que remitirán la factura de la limpieza a la Confederación y que, en caso de no cobrarla, la llevarán «a los tribunales».

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, estos trabajos se realizan tras solicitar la autorización para ello al CHJ, que fue concedida el pasado 16 de octubre. Así, estas actuaciones se suman a las realizadas en agosto en el nuevo cauce del río Turia, donde se intervinieron 2,3 kilómetros y seis puentes, retirando un total de 144 toneladas de residuos.

Tareas y puntos de actuación

Tal y como ha indicado el Consistorio, uno de los puntos donde se actuará es el cauce del barranco del Palmaret Alt, junto a la estación del tren, una zona que, según indican desde el consistorio, «comporta una gran dificultad» al tratarse de una «zona inaccesible», por lo que «el trabajo debe ser realizado por el personal especializado en trabajos en altura».

Otro de los puntos de Massarrojos donde se trabaja es el cauce del río junto a las viviendas unifamiliares, donde se procederá a la limpieza de las laderas de tierra del barranco, que discurre en paralelo a las viviendas unifamiliares.

Por último, se actuará también junto al barranco ubicado cerca del cementerio de Massarrojos. La tarea consistirá en la limpieza de la vegetación existente en el fondo del cauce, mediante maquinaria agrícola equipada con trituradora mecánica.

Imagen de los trabajos de limpieza del barranco del Palmaret ABC

En cuanto al Palmaret Baix, en el término de Carpesa, los trabajos se centran en la eliminación de cañas y vegetación en la zona del barranco. Una zona que, según indica el Ayuntamiento, presenta «una gran dificultad porque es necesario retirar las vallas de protección y por la existencia de dos tendidos eléctricos, que obligan a emplear maquinaria y personal especializado».