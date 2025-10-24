Suscribete a
ABC Premium

La alcaldesa de Valencia tacha a la CHJ de «impresentable» por «no asumir» la limpieza de los barrancos

María José Catalá asegura que remitirá la factura de los trabajos al organismo y advierte que lo llevará «a los tribunales» en caso de no abonarla

Ayudas de 400 euros por nacimiento o adopción en Valencia: requisitos y documentación requerida

Imagen de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en los trabajos de limpieza del barranco del Palmaret
Imagen de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en los trabajos de limpieza del barranco del Palmaret ABC
Alba Pérez Espada

Alba Pérez Espada

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha vuelto a cargar contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por lo que considera una gestión «impresentable» de la limpieza de los barrancos. Un año después de la dana, Catalá reprocha que el organismo ... siga «esperando» a que sean los propios ayuntamientos «los que se encarguen de la limpieza, sin coordinar las tareas, sin desarrollar una estrategia real y seria» y «sin asumir», subraya, su responsabilidad en el mantenimiento de estos cauces.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app