Aitana hará parada en el Roig Arena el 22 de mayo de 2026

Aitana actuará en el Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig, el viernes 22 de mayo de 2026, según ha informado el espacio en un comunicado.

En el año del lanzamiento de su «exitoso» álbum 'Cuarto ... Azul', la artista arranca una nueva gira que pasará por el Roig Arena. Desde su irrupción hace ocho años en la industria musical, Aitana ha evolucionado a icono consolidado del pop global, con un crecimiento artístico que «ha sido imparable».

«Hoy, es la artista pop con una identidad sólida que representa una generación marcada por valores como el empoderamiento, la autenticidad y la evolución personal», han destacado desde el Roig Arena. MÁS INFORMACIÓN Grupo Transvia, nuevo partner logístico del Roig Arena Las entradas para el concierto de la artista salen a la venta el próximo 23 de octubre a las 12.00 horas en la web del recinto multiusos.

