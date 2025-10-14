Suscribete a
ABC Premium

Aitana hará parada en el Roig Arena el 22 de mayo de 2026

En el año del lanzamiento de su «exitoso» álbum 'Cuarto Azul', la artista arranca una nueva gira que pasará por Valencia

El Gobierno recomienda al Valencia que el partido contra el Hapoel Tel Aviv sea a puerta cerrada

Imagen de archivo de Aitana en un concierto
Imagen de archivo de Aitana en un concierto EFE

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aitana actuará en el Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig, el viernes 22 de mayo de 2026, según ha informado el espacio en un comunicado.

En el año del lanzamiento de su «exitoso» álbum 'Cuarto ... Azul', la artista arranca una nueva gira que pasará por el Roig Arena. Desde su irrupción hace ocho años en la industria musical, Aitana ha evolucionado a icono consolidado del pop global, con un crecimiento artístico que «ha sido imparable».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app