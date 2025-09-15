Aguas de Alicante premiará el mejor cortometraje medioambiental en Gastro Cinema

Gastro Cinema y Aguas de Alicante volverán a colaborar en la próxima edición de este festival, con la incorporación en esta ocasión del nuevo galardón Premio «Mejor Cortometraje Medioambiental Aguas de Alicante», que se otorgará a trabajos con temática medioambiental y está dotado con 500 euros.

El premio, que se entregará en la gala de clausura del certamen el 23 de octubre en el Teatro Principal de Alicante, tiene como objetivo poner en valor cortometrajes que aborden temática medioambiental, sobre todo temas de educación ambiental y que unan la sostenibilidad y la gastronomía.

«Una vez más, Aguas de Alicante se aproxima a la cultura desde una perspectiva didáctica y de responsabilidad social entregando este premio, un galardón que destacará trabajos que traten el respeto al medio ambiente, la sostenibilidad en diferentes ámbitos, como es la gastronomía. El cine como medio para enseñar y concienciar», ha comentado Vicente Seva, director de Gastro Cinema.

MÁS INFORMACIÓN Aguas de Alicante activa un ambicioso proyecto de modernización y digitalización del ciclo urbano del agua en cinco municipios

«Para nuestra compañía, este »Premio Cortometraje Medioambiental Aguas de Alicante« supone una nueva colaboración que pone de manifiesto una vez más nuestro apoyo a encuentros y certámenes, como ya lo hacemos en el Festival de Cine de Alicante o el Festival de Cine de Sant Joan, que pretenden alentar el talento de nuevos realizadores. Al mismo tiempo, el impulso a este galardón se alinea con una estrategia de protección medioambiental que extendemos a todos los ámbitos posibles, dentro de nuestra gestión diaria y fuera de ella, como en este caso a través de esta vertiente creativa», ha declarado Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas en Aguas de Alicante.

A lo largo de la semana en la que se celebra Gastro Cinema, del 18 al 23 de octubre, la ciudad acoge distintas actividades relacionadas con el mundo de la gastronomía y el cine. Por un lado, tienen lugar las proyecciones de Cine Gourmet donde se proyectarán en el MARQ las películas 'Charlie y la fábrica de chocolate' y 'Una distancia de diez metros' y la sección Caviar de cortometrajes en la que compiten los cortometrajes de temática gastronómica. Además, se organizan propuestas paralelas: catas, degustaciones, mesas redondas, etc. En esta programación destaca la clausura del certamen, en las que se entregan el premio Gastro Cinema y el Premio Gastro Cinema Solidario.

Gastro Cinema cuenta con la colaboración de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Diputación de Alicante, Aguas de Alicante, Mercalicante, ARA, APHA y otras empresas colaboradoras.