Los agricultores valencianos acusan a las bodegas de cava de conspirar para bajar a la mitad el precio de la uva

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) acusa a algunas de las principales bodegas elaboradoras de llevar a cabo una «estrategia especulativa, abusiva e injustificada» con la que pretenden hundir a la mitad los precios en origen de la uva.

Coincidiendo con el inicio de la vendimia de las variedades más tempranas (Chardonnay y Pinot Noir), los viticultores de Requena están recibiendo unas primeras ofertas verbales que se sitúan en torno a los 0,45 €/kg en convencional y 0,50 €/kg en ecológico, prácticamente la mitad de las cantidades medias abonadas el año pasado: 0,87 €/kg en convencional y 1 €/kg en ecológico.

El delegado de AVA-Asaja de Requena, Fernando López, afirma que «los elaboradores tratan de excusar este desplome tan brutal de los precios —sólo en el campo, no así en el consumidor— por la recuperación de un 20% de la cosecha en los viñedos catalanes, después de varias campañas con sequía, pero que tampoco llega a una producción normal por la incidencia de las enfermedades fúngicas».

Sin embargo, el aforo de uva en otras zonas productoras como la Comunidad Valenciana o Extremadura no se ha incrementado, sino que el rendimiento queda acotado a 10 toneladas y media por hectárea. Así las cosas, «si los precios cayeran a niveles tan bajos, perderíamos dinero en uno de los pocos cultivos que mantenían una rentabilidad digna y sólida».

Por ello, AVA-Asaja insta a los operadores comerciales, especialmente a las grandes empresas que ostentan mucho poder en la cadena de valor del cava, a consensuar unos precios en origen que resulten beneficiosos para todas las partes, incluyendo a los agricultores que son quienes producen la materia prima: «Los productores y el resto de operadores debemos mantenernos unidos y coordinados para garantizar la continuidad de un producto de calidad que disfruta de una creciente demanda en los mercados», defiende López.

Por su parte, el asociado de AVA-Asaja Francisco Martínez, que preside la Asociación de Viticultores del Cava de Requena, asegura que la solución pasa por «llegar a un consenso en los precios, buscando el equilibrio en toda la cadena de valor y no aceptando la imposición de unos precios por debajo de los costes de producción».