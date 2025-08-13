Los aeropuertos valencianos pulverizan récords mientras el Gobierno se niega a ampliarlos como el de Barcelona

Los últimos datos de tráfico aéreo publicados por Aena este martes han vuelto a marcar un hito histórico, dado que el mes de julio registró la mayor cifra de viajeros contabilizada en los aeropuertos de la región. Ante este nuevo récord y la confirmación de una tendencia de crecimiento sostenida, la Generalitat Valenciana ha vuelto a reclamar la «urgente ampliación» de los aeropuertos de Valencia y Alicante-Elche Miguel Hernández.

Así lo ha denunciado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, quien ha subrayado que «los datos demuestran, una vez más, la necesidad de acelerar los trabajos de ampliación, ya que son infraestructuras clave para el desarrollo de la Comunidad Valenciana».

Cabe recordar que el pasado mes de junio, la consellera ya manifestó su «preocupación y desacuerdo» por la situación que vivían ambas infraestructuras, un malestar que se agravó tras el anuncio del Gobierno central de destinar 3.200 millones de euros a la ampliación del aeropuerto de Barcelona, mientras los proyectos clave para los aeropuertos de la región siguen sin avanzar. Por ello, Cano lamentó «el abandono» y reclamó «un trato justo y equilibrado con la realidad económica y turística de nuestro territorio».

En este sentido, Cano ha criticado este martes que los dos aeropuertos operan actualmente por encima de su capacidad técnica. Así, los datos emitidos por Aena reflejan que el aeropuerto de Valencia registró en julio 1.132.402 pasajeros, un incremento del 4,2% respecto al mismo mes de 2024. En cuanto a operaciones, se gestionaron 8.777 vuelos, un 4,8 % más que en julio del año anterior.

Por su parte, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández registró 2.106.991 pasajeros, un 5,9% más interanual. En cuanto a los vuelos, gestionó un total de 12.829 movimientos el pasado mes, un 5,7% más respecto a julio de 2024.

Por ello, la consellera ha reiterado que las cifras muestran la relevancia estratégica de ambas infraestructuras para la región y ha incidido en que «necesitamos una nueva pista en Alicante-Elche y la ampliación de la terminal en Manises. Solo así podremos seguir dando servicio a los millones de visitantes que recibimos cada año y seguir creciendo como destino turístico y logístico».

Pérdidas millonarias en ingresos y empleo

Cabe recordar que los estudios presentados en 2024 por el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y la Cámara de Comercio de Alicante ya advirtieron de graves consecuencias económicas si no se amplían los aeropuertos de la región. En el caso de Valencia, la falta de capacidad podría generar un impacto negativo superior a los 933 millones de euros anuales hasta 2030, poner en riesgo más de 17.000 empleos y provocar la pérdida de cerca de cuatro millones de pasajeros al año.

En el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, las previsiones calculan que la ausencia de una segunda pista limitaría la llegada de dos millones de pasajeros anuales, lo que supondría dejar de ingresar alrededor de 920 millones de euros cada año solo en turismo.