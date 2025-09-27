Aemet lanza un aviso especial por lluvias con intensidad torrencial en Valencia a partir del lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial por «lluvias muy fuertes y persistentes», que se esperan en algunas zonas de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 200-250 litros/metro cuadrados (l/m2), con intensidades torrenciales.

Asimismo, en las próximas horas de este sábado las lluvias afectarán a los tercios sur y este peninsulares fruto de la borrasca procedente del exhuracán 'Gabrielle' que penetrará desde el oeste de la Península a gran parte del territorio nacional.

Aemet pone especial interés en la vertiente mediterránea donde las bajas presiones y la humedad subtropical podría dar lugar a lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur y este peninsulares en los próximos días.

MÁS INFORMACIÓN La Generalitat confirma que 37 usuarios del servicio de teleasistencia murieron el día de la dana

«Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado», citan en su comunicado.

Aemet advierte que los últimos días de septiembre serán los más complicados en cuanto a lo meteorológico. Se calcula que se produzcan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, a lo largo del tercio oriental peninsular, costa del Sol y entorno del Estrecho.

No obstante, las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el sur de la Comunidad Valenciana y en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 200-250 l/m2, con intensidades torrenciales.

Con la llegada de la borrasca a España, las primeras precipitaciones llegan este sábado por Galicia e intervalos de fuerte viento en áreas del sureste. Desde las primeras horas del último domingo de septiembre, las precipitaciones en forma de lluvia se desplazarán desde el oeste al centro y este peninsular.

Por último, Aemet ha querido informar de la «alta incertidumbre en la trayectoria de la borrasca», por lo que se recomienda el seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante las próximas horas.