AEDAS Homes obtiene la licencia para construir 157 nuevas viviendas en Quart de Poblet

AEDAS Homes, promotora de viviendas de referencia a nivel nacional, da continuidad a su exitosa promoción Atalanta -ya en obras- en Quart de Poblet con un segundo proyecto: Aquene. Con este residencial, que ya tiene licencia de obras y está conformado por ... un edificio de ocho plantas y una torre de 12 alturas, la compañía quiere dar respuesta a la fuerte demanda de vivienda de obra nueva que ha constatado en el municipio valenciano en su primera promoción.

«Aquene nace como hermana mayor de Atalanta», remarca Diana Morán, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Valencia. «Después del alto ritmo de ventas en Atalanta -casi el 70% de sus 122 inmuebles ya están vendidos-, Aquene se alza como una buena oportunidad con precios a partir de 171.000 euros», afirma.

La promoción Aquene estará integrada por 157 viviendas, todas con terraza, de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero y completas zonas comunes con piscina exterior y solárium, gimnasio, sala comunitaria, taquillas inteligentes para recibir envíos, calistenia, párking de bicicletas. «Se trata de una variada oferta, desde planta primera hasta áticos, que exhibe además una arquitectura con una estética contemporánea y elegante», especifica la Gerente.

«Al igual que Atalanta», apunta Diana Morán, «Aquene se alza como un producto perfecto para familias jóvenes y 'singles' que desean vivir en una zona tranquila y bien conectada; y para inversores que buscan rentabilidad en un área de nuevo crecimiento como es Quart de Poblet».

La Gerente destaca que Quart de Poblet ofrece un equilibrio ideal entre la cercanía a la vibrante ciudad de Valencia -a apenas 10 kilómetros- y la tranquilidad de un entorno más relajado. «Vivir en Aquene será sinónimo de calidad de vida: permitirá disfrutar de actividades al aire libre en un entorno bien comunicado y repleto de comodidades y una amplia gama de servicios como centros educativos, sanitarios, deportivos y comerciales. Y a la vez, las excelentes conexiones con Valencia permitirán disfrutar también de todas las ventajas de la gran ciudad», subraya Diana Morán.

En este punto, la Gerente recuerda que Quart de Poblet está conectado con el centro de Valencia a través de la línea 3 de Metrovalencia, que llega hasta las estaciones de Xàtiva y Colón, además de enlazar con el aeropuerto. Asimismo, el municipio dispone de varias líneas de autobús que conectan con la capital valenciana.

«Desde el punto de vista corporativo, Aquene afianza la presencia de AEDAS Homes en el área metropolitana de Valencia. Sólo en Quart de Poblet, la promotora se aproxima ya a las 300 viviendas en desarrollo», concluye Diana Morán, quien informa de que la compañía ya tiene lalicencia de obra concedida y prevé comenzar la construcción del residencial a principios del próximo año 2026.