AEDAS Homes obtiene la licencia para construir 157 nuevas viviendas en Quart de Poblet

La compañía prevé comenzar las obras de Aquene, su segundo residencial en el municipio valenciano, a principios de 2026

Panorámica de la futura promoción Aquene de AEDAS Homes en Quart de Poblet (Valencia)
Panorámica de la futura promoción Aquene de AEDAS Homes en Quart de Poblet (Valencia)

ABC

Valencia

AEDAS Homes, promotora de viviendas de referencia a nivel nacional, da continuidad a su exitosa promoción Atalanta -ya en obras- en Quart de Poblet con un segundo proyecto: Aquene. Con este residencial, que ya tiene licencia de obras y está conformado por ... un edificio de ocho plantas y una torre de 12 alturas, la compañía quiere dar respuesta a la fuerte demanda de vivienda de obra nueva que ha constatado en el municipio valenciano en su primera promoción.

