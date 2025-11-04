AEDAS Homes obtiene la licencia para construir 137 viviendas en El Verger junto a las playas de Les Deveses y La Almadraba

AEDAS Homes, promotora residencial líder a nivel nacional, vuelve a demostrar su gran capacidad de gestión en el imponente proyecto Edenia en el municipio de El Verger (Alicante), junto a Denia. La compañía ha obtenido ya la licencia de obras para construir este ... residencial conformado de 137 viviendas y en el que realizará una inversión total de alrededor de 30 millones de euros. La promoción estará situada muy próxima a las playas de Les Deveses y La Almadraba en un entorno muy tranquilo y rodeado de zonas verdes.

«Un proyecto más, AEDAS Homes pone de manifiesto su buen hacer también a nivel administrativo y burocrático con la obtención de la licencia de obras de Edenia en apenas seis meses, lo que asegura los plazos comprometidos con los clientes», apunta Javier García, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Alicante y responsable de Edenia, quien ensalza el buen funcionamiento y la celeridad en las gestiones del Ayuntamiento de El Verger.

Después de lograr este importante hito en todo proyecto residencial, Javier García adelanta que el inicio de las obras está previsto para el primer trimestre de 2026 y, por consiguiente, la entrega de las primeras viviendas en Edenia se estima para el cuarto trimestre de 2027.

Alto ritmo de ventas

El gerente celebra esta «buena noticia», sobre todo, para las decenas de clientes que ya han adquirido una vivienda: «La acogida de la promoción ha sido espectacular desde su lanzamiento, lo que se refleja en un ritmo de comercialización muy bueno y en el elevado número de ventas».

El responsable de AEDAS Homes subraya que la demanda está valorando las altas calidades, la cuidada arquitectura y las grandes terrazas de los inmuebles con vistas al Parque Natural del Montgó. «Además», añade, «el comprador está dando mucha importancia a la urbanización cerrada con control de acceso y distribuida en zonas con distintos usos y paseos que conectan toda clase de dotaciones comunes que incluyen una piscina con solárium, jardines y espacios de recreo, carril running y bici, club social en un edificio comunitario con gastroteca y ludoteca, local coworking, gimnasio, sauna, jacuzzi, zonas 'chill out' y recreativa-deportiva exteriores.

Más allá de las impresionantes zonas comunes, Edenia está integrada por atractivas viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios -incluidos bajos con un jardín de 40 a 100 m2 y áticos con una terraza de hasta 50 m2- con precios a partir de 237.000 euros con garaje; y se encuentra en una buena ubicación en una zona tranquila (a 10 minutos a pie de las playas de Devesses y Almadraba, en Denia, y a 10 minutos en coche del centro de Denia por carretera y carril bici); y está perfectamente comunicada con Alicante y Valencia (los residentes de Edenia tendrán acceso directo a la Autovía del Mediterráneo AP-7 y a la N-332).

Proyecto sostenible AA

Por otra parte, Edenia se alza como un icono de sostenibilidad y ahorro energético. Las viviendas dispondrán de Agua Caliente Sanitaria (ACS) mediante aerotermia centralizada y se alimentarán de energía fotovoltaica centralizada. Estas medidas, sumadas al diseño sostenible de la fachada, otorgarán al edificio la calificación energética AA.

«AEDAS Homes descubre un nuevo y paradisiaco destino residencial para vivir en El Verger, con todos los servicios y muy cercano al mar», concluye Javier García, quien remarca que AEDAS Homes ha diseñado una promoción única en el municipio y en toda la comarca, y con la que sigue afianzando su posición como referente en la promoción de viviendas de calidad, sostenibles y de arquitectura de diseño en las mejores zonas de la provincia de Alicante.

La promotora comercializa este proyecto residencial en una oficina de ventas situada en la misma parcela de Edenia, en el Paseo de la Mar, 6, en El Verger.