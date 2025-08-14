El acontecimiento único de la Catedral de Valencia que ocurre cada 15 de agosto: «Dura diez minutos»

Imagen del fenómeno solar de la sala de la prisión del Miguelete de Valencia

Es un acontecimiento único. El alineamiento de rayos de sol a través de una ventana de la torre del icónico Miguelete sólo se produce cada 15 agosto, día de la Virgen Asunción, advocación a la que está dedicada la Catedral de Valencia.

Fueron los campaneros de la Catedral los que lo descubrieron en 2010 «de forma casual cuando, al bajar después del toque acompañando la entrada de la imagen de la Virgen en la Seo, poco después de las 10 horas, vimos que la luz solar entraba alineada por la ventana de la Sala de la Prisión», señala Francesc Llop, presidente de los Campaners de la Catedral.

Ocurre en la conocida como «Sala de la Prisión», en el segundo cuerpo de la torre del Micalet, poco después de las 10 de la mañana: a través de una de las ventanas entran unos rayos solares y se alinean proyectándose en el suelo durante unos diez minutos. «Se trata de un efecto para el que fue diseñada esa ventana en el siglo XIV en homenaje a la titular de la Seo», añade Llop.

Se produce el 15 de agosto «debido a la manera en que el sol incide, que hace que la luz entre en la sala, a través de una ventana estrecha, formando en la zona central del suelo un rectángulo luminoso», destaca.

Así, cada 15 de agosto los rayos del sol entran en esta sala del campanario «de forma directa y vertical por la orientación que se le dio al ser construida en el siglo XIV cuando fue diseñada así por los maestros de obra para que se produjera este alineamiento, como homenaje a la Virgen en la fiesta de la Asunción y también como una tradición en ciertas construcciones de la época», añade.