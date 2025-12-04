Aceras sin aparcabicis, más bancos y papeleras o alcorques ampliados: la reforma de la calle Colón en Valencia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado este jueves la renovación completa de la calle Colón de esta ciudad para «eliminar los elementos urbanos que quitan espacio al peatón», así como para «mejorar» su seguridad y para «unificar la estética».

La reforma, que se iniciará tras las Fallas de 2026 y se llevará a cabo por tramos durante cinco meses, supondrá una inversión municipal de 2,5 millones de euros y contempla aceras sin aparcabicis, más bancos y papeleras y alcorques ampliados. La planta viaria se mantiene como en la actualidad, con dos carriles para transporte público y dos para privado.

Catalá ha señalado que se plantea «un proyecto de renovación completo» para «una de las vías más importantes de la ciudad», una «arteria que en cuanto a pavimento y mobiliario no ha tenido intervenciones en los últimos treinta años». Así, ha considerado que acometer su reforma es «un compromiso que tenemos que abordar con urgencia», al tiempo que ha apuntado que «la primera» intervención hecha por su gobierno en Colón fue «recuperar las líneas de autobús al centro».

La responsable municipal ha avanzado también que la calle Jorge Juan, próxima a Colón, se cerrará al tráfico durante las próximas Navidades, entre el 20 de diciembre y el 6 de enero y en el tramo comprendido entre Sorní y Cirilo Amorós, para facilitar el tránsito de peatones. Durante este periodo solo se permitirá el acceso a los vados de los vecinos de la zona.

Catalá ha apuntado, además, la «posible peatonalización» de Jorge Juan en el futuro. «Estamos analizando la posible peatonalización de ese tramo. Vamos a ver cómo funciona en Navidad y analizaremos muy bien el resultado», ha dicho la alcaldesa, con vistas a que más adelante esa ausencia de vehículos sea permanente.

La primera edil ha explicado, en la comparecencia ante los medios de comunicación en la que ha dado a conocer estas intervenciones, que para «ganar espacio al tránsito peatonal» en la calle Colón se quitarán de las aceras las horquillas de aparcabicis, las estaciones de Valenbisi y todos los elementos que sean innecesarios»﻿ y se bajarán a la calzada, al «lugar que actualmente ocupa el estacionamiento de motocicletas«. Los aparcamientos para estos vehículos (134 en la actualidad) se recuperarán en las calles cercanas, donde ocuparán 45 plazas de la Zona Azul.

«Con ello vamos a conseguir liberar un espacio que se gana para el tránsito peatonal», ha dicho. La remodelación se desarrollar»á sobre una superficie de 21.900 metros cuadrados que abarcan Colón, la plaza de los Pinazo y la calle Cerdán de Tallada, adyacente al Palacio de Justicia.

Se contempla «ampliar la superficie de los pasos de peatones en las intersecciones de Colón con las calles de su entorno», «incorporar nueva señalética horizontal y vertical con nuevos semáforos para bicicletas y pasos de peatones», así como «direccionar los viales de tránsito de vehículo y EMT para ordenar los carriles de circulación y los puntos de giro».

Además, se prevé el cambio de 12.000 metros cuadrados de pavimento, para unificarlo con el de las calles adyacentes y con asfaltado fonoabsorbente con el fin de «reducir hasta 10 decibelios el ruido y hasta un 20 por ciento la reducción de CO2».

A esto se suma cambiar el pavimento de las aceras, que será de granito -se instalarán 8.137 metros cuadrados de piezas de granito- para unificarlo con entornos próximos -chaflanes de la calle Isabel la Católica y todas las paralelas- atendiendo al catálogo de criterios urbanos de la ciudad; instalar 60 bancos y sillas, para aumentar un 40 por ciento los existentes ahora; y colocar 90 papeleras. También se ampliarán los alcorques de los árboles, para favorecer el crecimiento de especies arbóreas y tener mayor espacio de sombra natural.

El proyecto para reformar Colón se llevará este viernes a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia para su aprobación y para comenzar el trámite de licitación de las obras, ha concretado la alcaldesa.

Catalá ha enmarcado la remodelación de la calle Colón en las actuaciones englobadas en el Plan Valencia que ha surgido del trabajo realizado con el Consejo Asesor de Urbanismo para «mejorar la estética» de la capital valenciana y abordar distintas intervenciones urbanísticas y en el Catálogo de Unificación de Imagen y Embellecimiento del centro de la ciudad.

Bolardos

La responsable municipal ha comentado que «de manera paralela» a la remodelación de la calle Colón y atendiendo a la demanda vecinal y de los comerciantes de la zona, se instalarán «bolardos para mejorar las seguridad de los peatones y evitar los estacionamientos indebidos -especialmente los que se hacen sobre las aceras e impiden el paso de los autobuses de la EMT- en Isabel la Católica, Pizarro, Hernán Cortés y Félix Pizcueta».

«El estacionamiento indebido de vehículos, especialmente de carga pesada en zonas que no están habilitadas para carga y descarga, va generando en los giros a la izquierda de la calle Colón colapsos que repercuten negativamente sobre la situación» de esa vía, ha explicado Catalá, que ha indicado que con esos bolardos -en torno a unos 600- se evitarán esos estacionamientos.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha detallado que la instalación de esos elementos comenzará con los que se ubican en los chaflanes y también con otros previstos en el entorno de Dominicos.

Catalá ha considerado «necesaria» la actuación descrita en Colón y su entorno después de «treinta años» y ha manifestado que representa «un paso más para ganar identidad, para embellecer el centro de la ciudad y para actuar con criterio y atender las demandas de comerciantes y vecinos». Representantes de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Valencia y de la Asociación de Vecinos Pla del Remei han asistido a la presentación de la reforma.