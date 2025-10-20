Suscribete a
ABC Premium

Abucheos de peatones a turistas en bici por una calle estrecha de Valencia: «¡Fuera, fuera, 'go home'!»

La falta de espacio suscita tensiones entre vecinos que reprochan falta de civismo a los visitantes en una zona transitada del casco antiguo

La Generalitat resuelve «en horas» quejas por imponer el valenciano en las aulas: «Un director decía que la votación era una encuesta»

Momento en que los turistas en bici eran abucheados por peatones en la calle Las Danzas de Valencia
Momento en que los turistas en bici eran abucheados por peatones en la calle Las Danzas de Valencia ABC

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un grupo de turistas extranjeros en bici ha recibido abucheos de peatones en una estrecha calle del casco antiguo de Valencia por -al parecer- falta de espacio para todos, cuando han coincidido. «¡Fuera, fuera!», y también «'Go home'» («marchaos ... a vuestra casa») se oye gritarles en un vídeo viral en redes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app