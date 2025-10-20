Abucheos de peatones a turistas en bici por una calle estrecha de Valencia: «¡Fuera, fuera, 'go home'!»

Un grupo de turistas extranjeros en bici ha recibido abucheos de peatones en una estrecha calle del casco antiguo de Valencia por -al parecer- falta de espacio para todos, cuando han coincidido. «¡Fuera, fuera!», y también «'Go home'» («marchaos ... a vuestra casa») se oye gritarles en un vídeo viral en redes.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana han señalado que no había ninguna manifestación notificada ese día, el domingo.

Los turistas, básicamente holandeses, no respetan a los transeúntes en Valencia. Esto no es Rotterdam y no puedes ir en bici por donde quieras. Los operadores turísticos holandeses se lo deberían explicar.

Si no lo entienden, que no vengan.

Desde la asociación vecinal 'Veïnat en Perill d'Extinció' (Entrebarris) han difundido un comunicado en el que explican el incidente durante «un acto festivo-reivindicativo después del desahucio de un local social okupado en Ciutat Vella». Este espacio había servido de «punto de encuentro y centro de referencia cultural y vecinal».

Su relato de lo ocurrido es que «los momentos de tensión se han producido por la intransigencia de los turistas, que querían cruzar en bici la calle donde se estaba celebrando el acto y no han querido ni bajarse la bici ni reducir la velocidad a la que circulaban».

A raíz de esa conducta, según este grupo de residentes, «el vecindario les ha gritado 'Tourist Go Home' y al oírlo, el grupo de turistas se ha puesto agresivo y violento».