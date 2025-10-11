Qué abre en Valencia este domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad: centros comerciales y supermercados

En cuanto a las principales cadenas de distribución, Mercadona y Consum cierran sus tiendas este domingo 12 de octubre. No obstante, en el caso de la cooperativa valenciana, sí ofrecen servicio los establecimientos Charter ubicados en la ciudad como también los Carrefour Express.
Respecto a los centros comerciales, sí abrirán este domingo tanto los grandes almacenes de El Corte Ingles como el Arena, El Saler, Nuevo Centro y el Aqua, todos ellos en horario especial de 11 a 21.00 horas, incluidas las tiendas como ocio y restauración.
Por el contrario, no abrirán sus tiendas otros centros comerciales de Valencia y su área metropolitana como Gran Turia, MN4, Ikea y Bonaire, entre otros, que volverán a su horario habitual este próximo lunes 13 de octubre. Sin embargo sí tendrán servicio en restauración.
Al caer domingo y no poder ser aprovechado como festivo, cinco comunidades autónomas lo han trasladado al lunes 13 de octubre para facilitar un puente de tres días. Sin embargo no es el caso de la Comunidad Valenciana.
