Qué abre en Valencia y qué cierra el sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos

Aunque este sábado 1 de noviembre el calendario marque festivo nacional por el Día de Todos los Santos, las persianas no bajarán del todo, ya que la gran mayoría de supermercados y centros comerciales de Valencia han decidido mantener la actividad para no ... encadenar dos días de cierre.

En cuanto a los supermercados, Mercadona abrirá sus tiendas en horario especial, desde las 9:00 hasta las 15:00 horas. A este horario reducido se han sumado otras compañías como Consum, que ofrecerá actividad comercial de 9:00 a 14:30 horas.

También abrirán los establecimientos Charter y Carrefour Express en su horario habitual, no obstante, las compañías recomiendan consultar sus horarios en la página web, ya que cada supermercado tiene un horario diferente.

Por su parte, Lidl también subirá la persiana de sus tiendas, que mantendrán su horario habitual la mayoría, de 9:00 a 21:30 horas. No obstante, la cadena aconseja consultar los horarios de cada localidad. La apertura de Alcampo también dependerá de cada establecimiento.

Por otro lado, El Corte Inglés abrirá durante toda la jornada en horario completo de 10:00 a 22:00 horas, así como los centros comerciales de la Comunidad Valenciana -Aqua Multiespacio, Arena, MN4, El Saler, Bonaire, El Osito y Nuevo Centro- también abrirán en su horario habitual el próximo sábado, 1 de noviembre.