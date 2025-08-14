Qué está abierto en Valencia el viernes 15 de agosto, festivo por la Virgen de la Asunción

Este viernes 15 de agosto se conmemora la festividad de la Asunción de la Virgen, uno de los festivos nacionales más destacados del calendario laboral en España. Al ser una fecha no laborable en todo el país, la jornada vendrá acompañada de cambios significativos en los horarios y aperturas de comercios.

En concreto, en Valencia los principales centros comerciales —entre ellos, El Saler, Aqua, Arena, Nuevo Centro, Bonaire y Gran Turia— mantendrán cerradas todas sus tiendas, aunque sí abrirán sus restaurantes y zonas de ocio, como es el caso de las salas de cine.

En cuanto a supermercados, habrá algunas excepciones. Las franquicias Charter y los Carrefour Express abrirán sus puertas en la provincia de Valencia. No obstante, el horario variará dependiendo del establecimiento, por eso es conveniente consultarlo en su web.

Por su parte, Mercadona permanecerá cerrado en la gran mayoría de sus locales, con la excepción de algunos supermercados ubicados en la provincia, como por ejemplo los de Canet d'En Berenguer, Gandía y Cullera. También grandes superficies comerciales como El Corte Inglés bajarán la persiana este viernes.

En el caso de supermercados como Lidl o Consum, sus establecimientos permanecerán cerrados, a excepción de los que se encuentran en zonas turísticas, como el caso de Cullera. Lo mismo ocurre con Aldi, que, por ejemplo, sí estará abierto en Gandia.

Por su parte, Dia sí abrirá algunos de sus supermercados en la capital valenciana, como el de la Avinguda de l'Oest, que abrirá en horario normal, o el de la calle San Marcelino, que tendrá un horario de apertura de 9:30 a 15:00 horas.