Qué está abierto hoy 7 de diciembre en Valencia: horarios de los centros comerciales y supermercados

Con la movilidad limitada por la celebración del Maratón, grandes almacenes, centros comerciales y comercios de la ciudad de Valencia abren sus puertas este domingo 7 de diciembre, en pleno puente de la Constitución, para facilitar las compras navideñas.

Sin embargo, no ... todos los establecimientos de la capital del Turia tienen autorizado subir la persiana en festivo. Sólo pueden hacerlo aquellos que están ubicados en las denominadas zonas de gran afluencia turística.

El Corte Inglés abre sus centros de Pintor Sorolla, Colón, Nuevo Centro, Avenida de Francia y Ademuz-Hipercor de 10 a 22 horas este domingo. También están abiertas en ese mismo horario las tiendas de moda de los centros comerciales de la ciudad: El Saler, Aqua, Arena (de 11 a 21h) y Nuevo Centro. También abren sus zonas de ocio y restauración. No ocurre lo mismo con los del área metropolitana -Gran Turia o Bonaire, por ejemplo- que sólo tienen permitido abrir los restaurantes o los cines. Por su parte, la mayoría de firmas de moda -como Zara, Primark o Lefties-, librerías o tiendas de electrónica del centro de Valencia también abren sus puertas, al igual que los cines y teatros de la capital del Turia, que ofrecen una variada cartelera. Como es habitual en festivo, los supermercados de Mercadona y Consum no suben la persiana, pero algunos hipermercados Carrefour -Campanar y El Saler (10 a 22h)-, Carrefour Express, Aldi, Charter o Dia sí abren este domingo. Conviene consultar los horarios especiales en sus respectivas páginas web. Los mercados municipales permanecen cerrados. En paralelo, muchas administraciones de lotería aprovechan para vender décimos de cara al sorteo del 22 de diciembre.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión