¿Y Podemos?

Ayer el Presidente Puig anunciaba una Ley para limitar las competencias de las Diputaciones. Tarde, pero al menos el Consell se pone a la faena. La pregunta es si de verdad, y más allá de los anuncios hechos en campaña electoral, ha estado alguna vez en la hoja de ruta del ejecutivo limitar/eliminar las Corporaciones Provinciales. También destaca que todo se precipite una semana después de la Operación Alquería. Pero en esta situación me ha vuelto a llamar la atención la actitud de Podemos. Ese partido nacido del reflejo del 15M, que venía a cambiarlo todo, que acabaría con la casta, los privilegios, las clases y repondría la capa de ozono, esa formación tildada de morado que daría un trabajo a quién lo pidiese y una renta al que no le quisiera doblar el espinazo. Antonio Estañ, su “jefe” en la Comunidad, ayer y a la propuesta de Puig de reducir las competencias de las Diputaciones pedía literalmente «valentía» para iniciar el fin de las corporaciones, según Estañ «instituciones zombies que sólo han servido para el clientelismo y para la corrupción». Cerramos comillas. Y yo me pregunto a 6 de julio del 2018, ¿Donde ha estado Podemos durante los últimos tres años? ¿No lo sabíais? Las irregularidades de Divalterra salían en prensa día si, día también.

Imagen de Antonio Estañ tomada este jueves en las Cortes Valencianas - EFE

Tres años sosteniendo el Gobierno del Botánico. Tres años de Podemos a título de inventario en la Comunidad Valenciana ¿Propuestas? ¿Acciones? Además de apretar el botón en cada pleno, nada más ¿Alguien recuerda algo? ¿Hay alguien? Ahora Podemos pide celeridad para acabar con las Diputaciones, pero sin haber movido un dedo a menos de un año del final de la legislatura.

Antes Montiel, ahora Estañ, mañana el que diga Pablo Iglesias, el caso es que para PSPV y Compromís el “chollo” ha sido de los que hacen época. Ni una presión ni una apretura, ni una votación compleja. Amago corto con los presupuestos que se quedó en eso. Con ellos venía la revolución, pero resulta que como a todos que prueban el sillón, éste apoltrona, suaviza y relaja. Es lo que hay.