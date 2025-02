Ximo Puig espera la inminente salida de Mónica Oltra: «No estoy para fiestas»

Será una decisión «coral» que se tomará «más pronto que tarde». Así se ha referido el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig , este lunes al futuro político de su vicepresidenta, Mónica Oltra , tras ser imputada por la gestión de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

En unas declaraciones ante los medios de comunicación, el dirigente socialista ha instado a sus socios de Compromís a hacer una «reflexión personal» para, más tarde, sentarse a hablar y compartirla con el resto. «Cada uno, en el ámbito de su responsabilidad, tiene que decidir», ha señalado el jefe del Ejecutivo valenciano tras las declaraciones de varios dirigentes de la coalición en las que aseguraban que si Puig cesaba a Oltra, romperían el Gobierno .

«Los tiempos en política son los que sean necesarios», ha añadido, aunque «tendremos esta semana mucho tiempo para concretar». El festivo autonómico del viernes, por la festividad de San Juan, hará caer el pleno del Consell y la habitual rueda de prensa posterior, por lo que Oltra se evitará otra incómoda ronda de preguntas sobre su posible salida. No obstante, Puig no ha aclarado si se reunirá o no con su número dos en el Ejecutivo autonómico, citada a declarar como investigada el próximo 6 de julio.

«Es una reflexión que no es personal, es una reflexión coral, que afecta a muchos actores», ha incidido. El del Botànic, «es un pacto, sobre todo, con la sociedad valenciana y no podemos fallarle. Tenemos que poner por encima de cualquier cosa un proyecto que ha conseguido levantar la hipoteca reputacional y transformar la Comunidad Valenciana. Y yo creo que estamos en ese proceso de reflexión coral. Lo tenemos que hace con serenidad y partiendo de la presunción de inocencia », ha asegurado.

Preguntado por el acto con el que Compromís cerró filas ante Mónica Oltra este sábado en Valencia, Puig se ha mostrado contundente con las imágenes de los dirigentes de la formación bailando sobre el escenrio: «No sé, no estoy para fiestas» .

Al respecto, la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, representada por la fiscal Teresa Gisbert, considera que existen indicios de que Mónica Oltra pudo haber dado una orden «verbal» para encubrir los abusos sexuales por los que resultó condenado su exmarido Luis Eduardo Ramírez Icardi . El ministerio público entiende que la vicepresidenta de la Generalitat podría haber cometido los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.

Desde el PSPV esperan que sus socios tengan en cuenta el desgaste mediático que puede suponer para el tripartito progresista -gobiernan junto a Unides Podem- mantener en el cargo a una portavoz imputada a un año de las elecciones, más si cabe tras la contundente victoria del PP en Andalucía . De hecho, Puig ha puesto el foco en que la gestión de la pandemia ha reforzado electoralmente a los gobiernos estables , en un claro mensaje a sus socios.

Los socialistas esperan que la Ejecutiva de Compromís, que se reúne este martes por la tarde, mueva ficha y resuelva la ecuación. El alcalde de Valencia, Joan Ribó , ha reiterado este lunes que, pese a que apoya Oltra sin fisuras, su partido debe analizar las consecuencias de los últimos acontecimientos en torno a su figura y abordar las situaciones tanto desde un punto de vista «personal» como «colectivo».

Al respecto, en las filas de Compromís ya se suceden los movimientos para ofrecer a Mónica Oltra una solución airosa, que evite romper el pacto de gobierno con el PSPV-PSOE y Podemos, y que pasaría por mantener su acta de diputada y su condición de aforada a la espera de su declaración como investigada del próximo 6 de julio ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

A corto plazo, Mireia Mollà podría asumir algunas de las funciones de Mónica Oltra en el Ejecutivo autonómico. En pararelo, Compromís trabaja en un escenario post Oltra para las próximas elecciones. Al respecto, las figuras del actual portavoz de la coalición en el Congreso, Joan Baldoví , y del exconseller de Educación Vicent Marzà cobran fuerza como posibles sucesores de la todavía vicepresidenta de la Generalitat como cabeza de cartel para las próximas elecciones autonómicas.