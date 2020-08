El rap viral de Nyno Vargas para concienciar sobre el coronavirus: «Si la lías, nos la lías a todos»

A.P. VALENCIA Actualizado: 22/08/2020 18:16h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Sé que no soy ni tu padre ni tu madre pero no me puedo quedar callado delante de este desmadre, viendo todo lo que ha pasado». Así comienza el rap de Nyno Vargas (cantante de Burjassot, Valencia, y conocido popularmente por su paso por la última edición del programa de televisión «Supervivientes») que apela a la responsabilidad de los jóvenes para prevenir los contagios de coronavirus.

El clip forma parte de una campaña que lanza la Conselleria de Sanitat ante el constante aumento de casos de Covid-19 en la Comunidad Valenciana, que en tan solo dos días ha registrado 940 nuevos contagiados y 35 nuevos brotes.

▶️ @GVAsanitat lanza una campaña dirigida a los jóvenes para prevenir los riesgos de contagio de #coronavirus@Nyno_SBR apela a la prudencia y a la necesidad de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias con el lema “Si la lías, nos la lías a todos”#ConPrudenciapic.twitter.com/H4NUPkPREO — GVA Sanitat (@GVAsanitat) June 23, 2020

«La cosa pinta muy mal», clama esta canción, viralizada en Twitter con casi un millón de visualizaciones, 1.700 retuits y 2.600 «me gusta». El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha compartido el vídeo con un mensaje sobre el buen comportamiento de los jóvenes durante la pandemia del Covid-19: «Els joves han demostrat esforç i sacrifici com mai. Prou de tòpics falsos» («Los jóvenes han demostrado esfuerzo y sacrificio como nunca. Basta de tópicos falsos»).

La campaña también advierte de la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad y sanitarias para frenar la ola de contagios, así como el uso de la mascarilla: «La llevas en el brazo, te la pones bajada. Eso, amigo, es como si no llevaras nada».

«Si la lías, nos la lías a todos. Sé prudente, por ti, por mí, por todos», sentencia este llamamiento a la prudencia social.