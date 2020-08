El vídeo viral de una enfermera valenciana que se retira desmoralizada por los negacionistas del coronavirus

J. L. F. VALENCIA Actualizado: 20/08/2020 12:08h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una joven enfermera valenciana, María Ramírez, ha difundido un testimonio desgarrador sobre la desmoralización que le causan los negacionistas del coronavirus, en un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, compartido por infinidad de internautas en el que anuncia que se retira un tiempo del trabajo porque no puede más.

«Hace cuatro meses 47 millones de personas estábamos luchando contra un virus y ahora parte de esos 47 millones están luchando contra nosotros, que no tenemos la culpa», relata esta profesional sanitaria, en referencia a quienes dicen «que este virus no existe» o afirman que las mascarillas provocan apraxia, una enfermedad del habla, por ejemplo.

....cuando necesitas soltar lastre... pic.twitter.com/SpmL74TUzf — María Ramírez Sánchez (@lovenursingmery) August 18, 2020

«Yo, igual que muchos, estamos agotados física y mentalmente para aguantar estas cosas, así que me retiro por un tiempo, realmente no puedo más y ahora me voy a cuidar», comenta María, con la voz entrecortada a punto de llorar.

Y para cuando se reincorpore a su puesto, más adelante tras esta baja, se ofrece sin rencores a todos, incluidos los escépticos que no se creen que la pandemia sea real. «Sigáis o no sigáis las recomendaciones higiénicas o sanitarias, cuando vengáis a mi centro de salud yo os cuidaré igual, quizá me falte la sonrisa en los ojos, pero os cuidaré igual», promete.