El vídeo viral de un dirigente de Podemos que carga contra Iglesias: «Conviene que se calle de una puta vez» El cabeza de lista de Podem Denia en las pasadas elecciones municipales presentó su renuncia al cargo y aseguró que las palabras de Iglesias contra Amancio Ortega les perjudicaron en la calle y en las urnas

El candidato de Podemos en el municipio alicantino de Dénia, Àlex Rodenkirchen, ha trasladado con rotundidad el malestar interno de algunos compañeros suyos por las críticas de Pablo Iglesias al empresario Amancio Ortega -dueño de Inditex- a cuenta de sus donaciones para la Sanidad pública. «Conviene, a veces, que algún político se calle la puta boca»,ha dicho que el ya ex dirigente de Podemos en la localidad alicantina y ha asegurado que les han «perjudicado» las palabras de Iglesias en la calle y en las urnas.

«Estimado Pablo Iglesias, 'coletas', Dénia iba muy bien, como todas las poblaciones. Estábamos subiendo, estábamos haciendo un trabajo excelente. No se te ocurre otra genial idea que hacer un mitin y hablar de Amancio Ortega», ha expresado el candidato, que ha añadido: «Evidentemente, nosotros no queremos que nos donen. Nosotros queremos que paguen impuestos. Pero si tanto dices que la prensa no te apoya, la noticia no es que no pague impuestos en España o que tenga trabajadores precarios, la noticia ha sido que Podemos no apoya la donación a las víctimas del cáncer. Me dolió, no llegó el mensaje. Creo que los políticos en campaña, muchas veces se deberían de morder la lengua», ha añadido.

«Me dijeron en un programa de radio que si a veces soltaba algún taco. Pues conviene, a veces, que algún político se calle la puta boca. Y pido disculpas y lo retiro de inmediato, pero nos ha perjudicado. Porque la noticia de esta semana ha sido esa (las declaraciones de Iglesias), y hay que ser consecuentes y ahora hay que dar la cara. Espero que salga y dé la cara también», ha explicado.