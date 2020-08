Los MIR de la Comunidad Valenciana: una huelga justa y necesaria

Actualizado: 06/08/2020 17:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los Médicos Internos Residentes, esto es, los médicos que están recibiendo formación especializada, han sido objeto de olvido, maltrato y utilización abusiva por las diferentes administraciones. Se vienen utilizando como mano de obra barata, sometida a permanentes abusos por parte de los órganos directivos con la inestimable colaboración de las comisiones de docencia que han sido incapaces de ejercer sus funciones relegando su formación a los aspectos puramente asistenciales. No olvidemos que estos trabajadores son médicos en ejercicio que han llegado a ocupar estas plazas tras seis años de formación y una dura oposición y se enfrentan a unas condiciones laborales que no pueden más que tildarse de tercermundistas. Salarios irrisorios que en muchos casos no alcanzan al mileurismo, jornadas extenuantes que pueden sobrepasar las 200 horas semanales, merma en sus derechos laborales en comparación al resto de colectivos (conciliación familiar, dietas en guardias, equiparación de prestación en baja laboral, etc.)

La reciente situación de pandemia ha destapado aún más si cabe las miserias del sistema y como se viene jugando con el presente y futuro de nuestros compañeros. Los MIR han estado en primera línea, sin elementos de protección como el resto de sanitarios, a pie de obra con unas condiciones de presión asistencial y estrés incompatibles con los mínimos cánones de seguridad. En definitiva han estado dando la cara desde el primer momento sin que la Conselleria de Sanitat haya manifestado la más mínima empatía hacia ellos.

Por todo ello, han dicho BASTA YA, y el día 21 de julio decidieron convocar una huelga indefinida apoyada por el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) en la que planteaban unas mejoras a todas luces lógicas y justas. La Conselleria de Sanitat ha respondido a la misma de la forma menos “social y dialogante” que cabría esperar, boicoteando la iniciativa y negándose a negociar. Su primera reacción fue cuestionar la legalidad de la huelga aduciendo un supuesto defecto de forma en la tramitación de la convocatoria. Su segunda reacción, una vez se vieron obligados a aceptar la convocatoria, fue negar la capacidad de negociación al comité de huelga que es quien legítimamente ha convocado la huelga y representa a los MIR.

Nos encontramos ante una situación de bloqueo a todas luces insólita e inaceptable por quien tiene la responsabilidad de solucionar el conflicto y más aún en las actuales circunstancias a la que nos enfrentamos como profesionales de la sanidad. La Conselleria de Sanitat ha demostrado una falta total de empatía hacia estos profesionales que se han enfrentado a una pandemia sin material de protección, sin pruebas de diagnóstico suficientes, sin refuerzos y con una planificación cambiante día a día. Nuestros residentes han dado la cara. Ellos han estado cuando nuestros dirigentes titubeaban o simplemente guardaban silencio. Se han contagiado trabajando, no de viaje y todos hemos tenido que oír eso de quien se supone debería velar por nuestras condiciones laborales y seguridad.

Se aproximan desgraciadamente semanas o quien sabe meses complicados. El próximo otoño con la vuelta a las aulas y la irrupción de patología respiratoria propia de la estación viviremos de nuevo una situación muy complicada. En mi opinión, la Conselleria de Sanitat debería negociar YA con el comité de huelga y si no es capaz de hacerlo volvemos a instar al Molt Honorable President. No tenemos mucho tiempo más, la Conselleria sabe que cuenta con la profesionalidad de todo el estamento médico que estuvimos, estamos y estaremos, pero me parece que no debe esperar a que sea el virus quien desconvoque la huelga. Seamos todos profesionales.

*Víctor Pedrera es vicesecretario nacional del Sindicato Médico