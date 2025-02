La víctima del exmarido: «Lo que ha hecho Mónica Oltra es de ser mala persona y no tener corazón»

«No guardo rencor a Mónica Oltra ni tengo nada contra ella, pero lo que hizo me parece de ser una mala persona y de no tener corazón». María Teresa T. M. sufrió cuando era una niña los abusos ... sexuales por los que Luis Eduardo Ramírez Icardi –quien era entonces su educador y estaba casado con Mónica Oltra– fue condenado a cinco años de cárcel.

Mónica Oltra se marcha entre homenajes mientras la Generalitat evita pedir perdón a la víctima de los abusos sexuales

Tenía catorce años y era una menor tutelada por la Generalitat Valenciana que vivía en la residencia Niño Jesús de la capital del Turia, donde se perpetraron los hechos considerados probados por la Justicia hasta en dos sentencias cuya ejecución está pendiente de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo por el abusador.

Hoy, cinco años después de ser víctima de los abusos sexuales , denuncia que todavía se siente «abandonada y desamparada».

«Nadie me ha pedido perdón. Al revés, es como si no existiera y no se creen nada de lo que denuncié»

Tras el fallo que impuso una pena de cinco años de prisión al que fuera su educador y siendo ya mayor de edad, presentó una denuncia contra la Consejería de Igualdad que dirigía Mónica Oltra hasta su dimisión esta misma semana por la «inaplicación de los protocolos de actuación institucional en casos de sospecha de abusos sexuales a menores e incumplimiento de su deber de custodia y del deber de denunciar los delitos de que tengan noticia puedan haberse perpetrado contra los menores bajo su guarda».

A punto de dar a luz

Aquel proceso judicial iniciado por la víctima de Luis Eduardo Ramírez Icardi, quien llegó esposada al primero de los dos juicios que se celebraron contra su abusador, acabó con la imputación y posterior abandono de todos sus cargos públicos de la hasta este martes vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad de la Generalitat Valenciana presidida por el socialista Ximo Puig .

Maite, conforme se le conoce coloquialmente, atendió a ABC por teléfono este jueves nada más regresar del hospital donde se le había realizado una ecografía. En apenas un mes sale de cuentas y será madre de su segundo hijo, también varón como el primero.

«No guardo rencor»

Sobre la imputación de la ya exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana , la víctima sostiene que «se debería hacer justicia por encubrir» su denuncia. La joven, que en la actualidad cuenta con veinte años, asegura no tener «nada en contra ni guardar rencor contra Mónica Oltra» de quien considera «tiene parte de culpa» de su situación y a quien reprocha no haber tenido «empatía» con ella.

Al respecto, se pregunta «cómo hubiera actuado» la hasta hace solo unos días número dos del Gobierno de Ximo Puig «si le hubiera pasado esto a una hija suya». Ella misma responde: «No hubiera sido lo mismo».

La Fiscalía considera que la gestión de Mónica Oltra en el caso de abusos sexuales que sufrió Maite podría ser constitutiva de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. En la causa hay un total de catorce imputados.

«Mi padre no puede con todos los gastos, estoy a punto de dar a luz y necesitamos la ayuda de la gente»

Cuando la joven recuerda los tiempos en los que denunció los hechos y «nadie» la creyó, insiste en que se sintió «desamparada». Una sensación similar a la que experimenta ahora al escuchar algunos discursos políticos. Así, cuando se le pregunta por las declaraciones de ministros como Yolanda Díaz o Irene Montero , que han salido en defensa de la actuación de Mónica Oltra y la obvian a ella pese a ser la víctima de los abusos sexuales, Maite explica: «Me hace pensar que yo no existo. No es que no hablen de mí, es que parece que no se crean nada».

«Me he sentido abandonada»

En ese sentido, reclama a los políticos «empatía» para ponerse en su piel: «Yo he vivido en la calle, y la gente que vive en la calle me da pena». Ella, en cambio, se ha sentido «abandonada». De hecho, tras haber sido víctima de abusos sexuales cuando era una menor tutelada por la Generalitat Valenciana la vida no ha ido mejor para Maite. En la actualidad comparte casa con su padre, su pareja y su hijo de apenas catorce meses. No tiene trabajo y está pendiente a la resolución de una demanda contra la Consejería de Sanidad por despido improcedente. La joven trabajó en el hospital de Torrevieja un mes. El tiempo que transcurrió hasta que la Generalitat acordó la reversión del hospital de la localidad alicantina a la gestión pública y prescindió de sus servicios. En enero del próximo año un juzgado de Elche dirimirá el litigio .

Mientras llega ese momento, Maite narra que atraviesa por una difícil situación económica que le ha llevado a reclamar la ayuda a instituciones como Cruz Roja o Cáritas y ante lo que «he abierto un Bizum para recibir también ayudas en el número 670742251». Maite ha reclamado por vía judicial 240.000 euros en concepto de indemnización por los abusos sexuales a los que fue sometida por el exmarido de Mónica Oltra cuando era una menor tutelada.

Pedro, su pareja, «trabaja los días que le llaman en el montaje de ferias». Su padre, admite, «no puede con todos los gastos». De ahí que reclame ayuda y solidaridad. Ahora, espera cerrar este capítulo y que la vida le ofrezca una nueva oportunidad para salir adelante con su familia.